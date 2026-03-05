Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami, último campeón de la MLS Cup 2025. De esta manera, se produjo finalmente el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y Lionel Messi, quienes entraron juntos al Ala Este de la Casa Blanca. Sorprendentemente, durante su discurso, el mandatario mencionó a Cristiano Ronaldo, rival acérrimo del argentino durante toda su carrera.

Como es costumbre en los Estados Unidos, el presidente mantiene encuentros con los campeones de temporada en los distintos deportes importantes de dicho país. En esta ocasión, recibió al equipo ganador de la Major League Soccer. Así, estuvo Inter Miami en la mismísima Casa Blanca.

Lionel Messi entró al Ala Este acompañado no sólo por el dueño de la franquicia de la Florida, Jorge Mas, sino también del propio presidente Donald Trump. Hubo mucha complicidad entre mandatario y futbolista.

Donald Trump, junto a Jorge Mas y Messi (Getty Images).

Luego, hubo una presentación del presidente estadounidense y un discurso en el que llegó a mencionar la Guerra en Medio Oriente y los hechos ya conocidos en Venezuela. Al mismo tiempo, durante su exposición, Trump también se tomó un tiempo para mencionar a Cristiano Ronaldo.

“Mi hijo me preguntó: ‘Papá, ¿sabes quién viene hoy?’. Le dije: ‘No, no sé, estoy muy ocupado’. Dijo que viene Messi. Mi hijo es un gran fan de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo“, dijo el presidente de los Estados Unidos frente a todo el plantel de Inter Miami y del propio astro argentino.

Messi reaccionó con una sonrisa al igual que el resto de la sala. Trump elogió a ambas figuras reconociendo que son “grandes campeones”. Por supuesto, hubo cierta incomodidad a la mención del portugués, siendo que se premia a Inter Miami en la Casa Blanca.

Así fue la visita de Messi e Inter Miami a Donald Trump en la Casa Blanca

¿Cuál es el próximo partido de Messi con Inter Miami?

Messi vuelve a la acción con Inter Miami el próximo sábado 7 de marzo. Por la tercera jornada de la MLS 2026, juega ante DC United en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El partido se puede ver en vivo por Apple TV.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi?

Lionel Messi viene de anotar su primer doblete de goles de este 2026 con Inter Miami en la segunda fecha de la MLS 2026 en el clásico ante Orlando City. Estuvo un tiempo sin competir oficialmente, ya que su último partido databa de diciembre de 2025 cuando ganó el título de la MLS Cup 2025 con Inter Miami.

En la primera fecha de la MLS, en la derrota 3-0 ante LAFC, no pudo anotar y su número de goles se había quedado en 896. Ahora, tras disputar algunos amistosos, en este ‘Clásico del Sol’ ante Orlando City llegó a los 898 goles.

Así se resumen los 898 goles de Messi en su carrera:

FC Barcelona: 672 goles

Inter Miami: 79 goles

PSG: 32 goles

Selección Argentina: 115 goles

