Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Universitario 1-0 FC Cajamarca

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 al término de la jornada de hoy domingo 1 de marzo.

Por Renato Pérez

Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Terminó la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 y se dieron algunos movimientos muy importantes en la tabla de posiciones que a continuación vamos a repasar. Eso sí, lo más destacado de la jornada en este fin de semana es que Alianza Lima consiguió el liderato en solitario, al margen del resultado que acaba de darse en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca.

Así es. El encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca terminó siendo uno de los más esperados, pero que durante el trámite mismo no generó tantos emociones. Con pocas llegadas peligrosas sobre las áreas rivales, el resultado terminó siendo 1-0 a favor de un equipo merengue que dejó varias dudas sobre el rendimiento de esta noche jugando en condición de local.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Entre otros partidos destacados que se jugaron por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo y FBC Melgar cayó de local 2-1 frente a Los Chankas. Por último, y no por ello menos importante, Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en la ciudad de Cajamarca y con lo cual se mantienen tranquilos y felices en la cima del campeonato.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima541062413
2Universitario532084411
3Los Chankas532085311
4UTC531185310
5Melgar530210649
6Cienciano521211837
7Sport Huancayo52127617
8Comerciantes Unidos52127707
9Juan Pablo II5212813-57
10Alianza Atlético51312206
11Sporting Cristal51227705
12Cajamarca512278-15
13Garcilaso512256-15
14Sport Boys512223-15
15ADT512235-25
16Cusco FC511356-14
17CD Moquegua511338-54
18Atlético Grau501315-41

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

  • Alianza Atlético 0-0 ADT
  • FBC Melgar 1-2 Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano

Sábado 28 de febrero

  • Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal
  • UTC 0-1 Alianza Lima
  • Sport Boys 0-0 CD Moquegua
Domingo 1 de marzo

  • Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau
  • Juan Pablo II 2-1 Cusco FC
  • Universitario de Deportes 1-0 FC Cajamarca

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima finaliza la fecha 5 como único líder del torneo con 13 puntos.
  • Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca en el Estadio Monumental, alcanzando el segundo lugar con 11 unidades.
  • Sporting Cristal cayó al puesto 11 de la tabla tras su derrota ante Sport Huancayo, sumando apenas 5 puntos.
Renato Pérez
