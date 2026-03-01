Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Universitario 1-0 FC Cajamarca

Terminó la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 y se dieron algunos movimientos muy importantes en la tabla de posiciones que a continuación vamos a repasar. Eso sí, lo más destacado de la jornada en este fin de semana es que Alianza Lima consiguió el liderato en solitario, al margen del resultado que acaba de darse en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca.

Así es. El encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca terminó siendo uno de los más esperados, pero que durante el trámite mismo no generó tantos emociones. Con pocas llegadas peligrosas sobre las áreas rivales, el resultado terminó siendo 1-0 a favor de un equipo merengue que dejó varias dudas sobre el rendimiento de esta noche jugando en condición de local.

Entre otros partidos destacados que se jugaron por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo y FBC Melgar cayó de local 2-1 frente a Los Chankas. Por último, y no por ello menos importante, Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en la ciudad de Cajamarca y con lo cual se mantienen tranquilos y felices en la cima del campeonato.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 5 4 1 0 6 2 4 13 2 Universitario 5 3 2 0 8 4 4 11 3 Los Chankas 5 3 2 0 8 5 3 11 4 UTC 5 3 1 1 8 5 3 10 5 Melgar 5 3 0 2 10 6 4 9 6 Cienciano 5 2 1 2 11 8 3 7 7 Sport Huancayo 5 2 1 2 7 6 1 7 8 Comerciantes Unidos 5 2 1 2 7 7 0 7 9 Juan Pablo II 5 2 1 2 8 13 -5 7 10 Alianza Atlético 5 1 3 1 2 2 0 6 11 Sporting Cristal 5 1 2 2 7 7 0 5 12 Cajamarca 5 1 2 2 7 8 -1 5 13 Garcilaso 5 1 2 2 5 6 -1 5 14 Sport Boys 5 1 2 2 2 3 -1 5 15 ADT 5 1 2 2 3 5 -2 5 16 Cusco FC 5 1 1 3 5 6 -1 4 17 CD Moquegua 5 1 1 3 3 8 -5 4 18 Atlético Grau 5 0 1 3 1 5 -4 1

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

Alianza Atlético 0-0 ADT

FBC Melgar 1-2 Los Chankas

Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano

Sábado 28 de febrero

Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal

UTC 0-1 Alianza Lima

Sport Boys 0-0 CD Moquegua

Domingo 1 de marzo

Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau

Juan Pablo II 2-1 Cusco FC

Universitario de Deportes 1-0 FC Cajamarca

