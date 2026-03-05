Lo relacionan con el Real Madrid, pero fulmina a Florentino Pérez con su respuesta: “Sería estúpido”

Real Madrid siempre busca a los mejores futbolistas del planeta. Históricamente está acostumbrado a persuadir a las estrellas más grandes del momento y en la actualidad no hay excepciones. Desde hace un buen tiempo hay rumores de que estarían muy interesados en el fichaje de Vitinha, aunque ahora fue el mismo protagonista quien dio detalles de un posible arribo a España.

Fuente: Getty Images.

¿Será que Vitinha tiene el sueño de jugar en el Real Madrid como muchos jugadores del mundo lo confiesan? Resulta que en esta oportunidad no existe nada de eso y el volante portugués de 26 años comentó en una reciente entrevista que no tiene pensado dejar las filas de Paris Saint Germain. Es más, se animó de dejar una especie de mensaje muy contundente a Florentino Pérez.

“Sería estúpido. No creo que irme al Real Madrid sea lo mejor para mí ahora mismo. Me siento muy bien aquí en PSG. Creo que le caigo muy bien a las personas aquí e hice mucho por merecer ese amor y ese cariño también. Adoro estar aquí, mi familia adora estar aquí y nos sentimos bien. Tenemos un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, un grupo fantástico y un entrenador increíble”; confesó Vitinha en el programa portugués ‘Soltinhos pelo Mundo‘.

Vitinha representa ser uno de los líderes futbolísticos del Paris Saint Germain

Con los rumores terminados de que existía una posibilidad de que pueda ser uno de los fichajes estrellas del Real Madrid en un futuro cercano, no es ninguna novedad que Vitinha seguirá siendo uno de los pilares más importantes del Paris Saint Germain. En lo que va de la temporada ha sumado 3.056 minutos de competencia en 37 duelos entre Ligue 1, Champions League y Copa de Francia.

Con 6 goles anotados y registrando 10 asistencias en lo que va de la temporada 2025/26, Vitinha se mantendrá como uno de los habituales titulares en el esquema de un Luis Enrique muy líder del proyecto parisino. Con muchas chances de seguir ganando títulos en los próximos meses, se espera que el volante portugués continué en este camino ascendente de estupendo juego.

¿Cuánto cuesta Vitinha actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal internacional ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Vitinha tiene una cotización monetaria de 110 millones de euros, es decir que estamos frente a una verdadera locura económica por si algún equipo se muestra realmente interesado en ficharlo. Con contrato vigente hasta junio del año 2029 en Paris Saint Germain, el día de hoy ha quedado clarísimo que el crack portugués está muy feliz en la capital francesa y que no tiene pensado mudarse.

Fuente: Transfermarkt.

