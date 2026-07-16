¿A qué hora se juegan los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1?

La Liga 1 vuelve a la actividad con el inicio del Torneo Clausura 2026. Este viernes 17 de julio comienza la fecha 1 con tres partidos, mientras que todo terminará el domingo justo después de la final del Mundial 2026.
Luego de la consagración de Alianza Lima en el Apertura 2026, se juega el torneo de este segundo semestre, que puede definir el título nacional para los ‘Blanquiazules’ o los equipos para los Playoffs. Por lo pronto, para ver al equipo de Pablo Guede hay que esperar.
Todo comienza este viernes 17 con tres encuentros para todos los gustos. Cajamarca recibe el primer partido del Clausura donde el equipo de Celso Ayala enfrentará a Juan Pablo II College. La continuidad estará en el Rímac con Sporting Cristal recibiendo a Deportivo Garcilaso. Y se termina el día con un partidazo en el Inca Garcilaso de la Vega entre Cienciano y FBC Melgar.
El sábado 18 sigue la jornada 1 con el partido entre CD Moquegua y Comerciantes Unidos. Luego, el tricampeón nacional, Universitario de Deportes, visita Tarma para jugar ante ADT. A su término, se enfrentan Atlético Grau y UTC. Y, luego, el Inca Garcilaso de la Vega vuelve a la acción, esta vez, con Cusco FC siendo local ante Alianza Atlético.
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En tanto, el domingo 19, la actividad de la fecha 1 del Clausura se verá condicionada por la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Antes de este partidazo, en Andahuaylas, Los Chankas, vigente subcampeón del Apertura, recibe al Sport Boys de Christian Cueva. Y, cierra la fecha, luego de la definición del Mundial, el campeón Alianza Lima, enfrentando a Sport Huancayo.
Días y horarios de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú
VIERNES 17 DE JULIO
- FC Cajamarca vs. Juan Pablo II College | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 horas | Estadio Alberto Gallardo
- Cienciano vs. FBC Melgar | 20:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
SÁBADO 18 DE JULIO
- CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- ADT vs. Universitario | 13:15 horas | Estadio Unión Tarma
- Atlético Grau vs. UTC | 15:30 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
- Cusco FC vs. Alianza Atlético | 18:30 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
DOMINGO 19 DE JULIO
- Los Chankas vs. Sport Boys | 11:00 horas | Estadio Los Chankas
- Alianza Lima vs. Sport Huancayo | 19:00 horas | Estadio Alejandro Villanueva
Así está la tabla anual de la Liga 1 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Alianza Lima
|40
|17
|12
|4
|1
|+22
|2
|Los Chankas
|34
|17
|10
|4
|3
|+4
|3
|Cienciano
|33
|17
|10
|3
|4
|+12
|4
|Universitario de Deportes
|29
|17
|8
|5
|4
|+9
|5
|FBC Melgar
|28
|17
|8
|4
|5
|+9
|6
|Cusco FC
|27
|17
|8
|3
|6
|-3
|7
|Deportivo Garcilaso
|26
|17
|7
|5
|5
|+3
|8
|Alianza Atlético
|21
|17
|5
|6
|6
|+2
|9
|Comerciantes Unidos
|21
|17
|5
|6
|6
|-2
|10
|ADT
|20
|17
|5
|5
|7
|+1
|11
|Sport Boys
|20
|17
|5
|5
|7
|-4
|12
|Sporting Cristal
|19
|17
|5
|4
|8
|-2
|13
|UTC
|18
|17
|4
|6
|7
|-5
|14
|CD Moquegua
|18
|17
|5
|3
|9
|-7
|15
|FC Cajamarca
|17
|17
|4
|5
|8
|-5
|16
|Atlético Grau
|16
|17
|4
|4
|9
|-6
|17
|Sport Huancayo
|16
|17
|4
|4
|9
|-10
|18
|Juan Pablo II College
|16
|17
|4
|4
|9
|-18
DATOS CLAVE
- El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú inicia este viernes 17 de julio.
- El campeón Alianza Lima debutará el domingo 19 de julio enfrentando a Sport Huancayo.
- El club Sport Boys, donde juega Christian Cueva, visitará a Los Chankas en Andahuaylas.