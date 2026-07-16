¿A qué hora se juegan los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1?

Se viene el inicio del Torneo Clausura 2026. Todo comienza el viernes y termina el domingo post final del Mundial 2026. Conoce los horarios.

La Liga 1 vuelve a la actividad con el inicio del Torneo Clausura 2026. Este viernes 17 de julio comienza la fecha 1 con tres partidos, mientras que todo terminará el domingo justo después de la final del Mundial 2026.

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Luego de la consagración de Alianza Lima en el Apertura 2026, se juega el torneo de este segundo semestre, que puede definir el título nacional para los ‘Blanquiazules’ o los equipos para los Playoffs. Por lo pronto, para ver al equipo de Pablo Guede hay que esperar.

Todo comienza este viernes 17 con tres encuentros para todos los gustos. Cajamarca recibe el primer partido del Clausura donde el equipo de Celso Ayala enfrentará a Juan Pablo II College. La continuidad estará en el Rímac con Sporting Cristal recibiendo a Deportivo Garcilaso. Y se termina el día con un partidazo en el Inca Garcilaso de la Vega entre Cienciano y FBC Melgar.

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El sábado 18 sigue la jornada 1 con el partido entre CD Moquegua y Comerciantes Unidos. Luego, el tricampeón nacional, Universitario de Deportes, visita Tarma para jugar ante ADT. A su término, se enfrentan Atlético Grau y UTC. Y, luego, el Inca Garcilaso de la Vega vuelve a la acción, esta vez, con Cusco FC siendo local ante Alianza Atlético.

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En tanto, el domingo 19, la actividad de la fecha 1 del Clausura se verá condicionada por la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Antes de este partidazo, en Andahuaylas, Los Chankas, vigente subcampeón del Apertura, recibe al Sport Boys de Christian Cueva. Y, cierra la fecha, luego de la definición del Mundial, el campeón Alianza Lima, enfrentando a Sport Huancayo.

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Días y horarios de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú

VIERNES 17 DE JULIO

FC Cajamarca vs. Juan Pablo II College | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 horas | Estadio Alberto Gallardo

Cienciano vs. FBC Melgar | 20:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

SÁBADO 18 DE JULIO

CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre

ADT vs. Universitario | 13:15 horas | Estadio Unión Tarma

Atlético Grau vs. UTC | 15:30 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Cusco FC vs. Alianza Atlético | 18:30 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

DOMINGO 19 DE JULIO

Los Chankas vs. Sport Boys | 11:00 horas | Estadio Los Chankas

Alianza Lima vs. Sport Huancayo | 19:00 horas | Estadio Alejandro Villanueva

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Así está la tabla anual de la Liga 1 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Alianza Lima 40 17 12 4 1 +22 2 Los Chankas 34 17 10 4 3 +4 3 Cienciano 33 17 10 3 4 +12 4 Universitario de Deportes 29 17 8 5 4 +9 5 FBC Melgar 28 17 8 4 5 +9 6 Cusco FC 27 17 8 3 6 -3 7 Deportivo Garcilaso 26 17 7 5 5 +3 8 Alianza Atlético 21 17 5 6 6 +2 9 Comerciantes Unidos 21 17 5 6 6 -2 10 ADT 20 17 5 5 7 +1 11 Sport Boys 20 17 5 5 7 -4 12 Sporting Cristal 19 17 5 4 8 -2 13 UTC 18 17 4 6 7 -5 14 CD Moquegua 18 17 5 3 9 -7 15 FC Cajamarca 17 17 4 5 8 -5 16 Atlético Grau 16 17 4 4 9 -6 17 Sport Huancayo 16 17 4 4 9 -10 18 Juan Pablo II College 16 17 4 4 9 -18 *A UTC se le deben descontar 5 puntos por sanción por deudas con Gaspar Gentile y Carlo Diez

DATOS CLAVE