Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: cronología y dónde ver

Sigue EN VIVO el duelo entre 'celestes' y cusqueños por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. El partido se juega HOY, viernes 17 de julio.

Sporting Cristal iniciará su camino en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY, viernes 17 de julio, cuando reciba a Deportivo Garcilaso por la primera jornada del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15:15 horas de Perú en las instalaciones del estadio Alberto Gallardo y será transmitido por la señal de L1 MAX.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El compromiso por la primera fecha del Torneo Clausura se jugará este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo y comenzará a las 15:15 horas de Perú. A continuación, revisa los horarios del encuentro en los distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:15 horas

15:15 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 16:15 horas

16:15 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas

17:15 horas México: 14:15 horas

14:15 horas Estados Unidos: 16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles)

16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles) España: 22:15 horas

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal afronta el inicio del Clausura con la obligación de sumar, ya que desde esta etapa también se define la tabla acumulada de la Liga 1. El conjunto celeste cerró el Torneo Apertura en el puesto 12 con apenas 20 puntos, muy lejos de los 40 que consiguió Alianza Lima.

Por si fuera poco, el equipo de La Florida también tiene en el horizonte los playoffs de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Roberto Mosquera enfrentarán a Bragantino el 22 de julio en el partido de ida y definirán la serie el 29, con el boleto a los octavos de final en juego.

Por su parte, Deportivo Garcilaso llega tras una mejor campaña en el Apertura y buscará comenzar el Clausura con un triunfo en el Alberto Gallardo. El cuadro cusqueño intentará dejar atrás su reciente eliminación en la Copa de la Liga.

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Terna arbitral del partido

Principal: Bruno Pérez

Asistente 1: Enrique Pinto

Asistente 2: Héctor Fuiza

Cuarto: Maykol Farromeque

VAR: Pablo López

AVAR: Andree Merino

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 MAX, señal que posee los derechos de la Liga 1 2026. El canal puede verse a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

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Posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana; Juan Manuel Cuesta, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Francisco Arancibia, Carlos Ramos, Claudio Torrejón, Agustín González; Beto Da Slva y Christopher Olivares.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal enfrenta a Deportivo Garcilaso hoy por la primera fecha del Clausura.

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El partido se disputará a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo.