Sebastián Domínguez muy cerca de dejar el Perú para irse a Argentina. Ya las negociaciones están bastante avanzadas.

El fútbol peruano está a punto de perder a uno de sus entrenadores en esta Liga 1. A diferencias de lo que normalmente pasa, esta vez no estamos hablando de un despido. Sino más bien de un fichaje desde el fútbol de Argentina, lo cual es más sorprendente.

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Sebastián Domínguez está muy cerca de convertirse en nuevo entrenador de Central Córdoba. Según el periodista César Luis Merlo el acuerdo que está firmando el DT argentino es de 18 meses con el cuadro ‘Ferroviario’.

Todo indica que su salida está muy próxima a darse, así que de parte de Deportivo Garcilaso tendrán que buscar un reemplazo inmediato. Pues justo recién está iniciando el Torneo Clausura y se quedarían sin la cabeza de su proyecto este 2026.

Sebastián Domínguez y sus números en Deportivo Garcilaso

Este año el cuadro de Cusco contrató a Hernán Lisi con la intensión de poder encarrilar un buen proyecto. Pero al técnico no le fue nada bien, tan solo 6 partidos y 89 días después lo terminaron botando del puesto. Ahí llegó Lisandro Greppo de forma interina antes de Domínguez.

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Actualmente Domínguez ya tiene 127 días al mando del cuadro celeste. Son 15 los partidos que hasta el momento ha dirigido, ganando 7, empatando 3 y perdiendo 5. En goles su equipo ha hecho 22 y recibió 18, así como en puntos hizo 24 hasta la fecha.

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