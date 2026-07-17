Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: canales de TV y streaming online del partido

Ambos equipos se enfrentan este viernes por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Conoce el horario y dónde ver el partido en vivo.

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se enfrentarán HOY, viernes 17 de julio, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Revisa toda la información sobre este compromiso y no te pierdas el estreno de Roberto Mosquera en su regreso al banquillo ‘celeste’ en el campeonato nacional.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX, canal que puede verse a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

Cabe resaltar que, también podrás seguir todas las incidencias, goles y el minuto a minuto de este emocionante encuentro a través de la página web de Bolavip Perú.

Publicidad

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El compromiso entre ‘rimenses’ y cusqueños tiene previsto iniciar a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Miami y Nueva York; a las 13:15 horas en Los Ángeles; a las 14:15 horas en México; a las 17:15 horas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; y a las 22:15 horas en España.

La previa del partido

Con el regreso de Roberto Mosquera al banquillo, Sporting Cristal afronta el Torneo Clausura con la ilusión de volver a pelear por el título nacional, algo que no consigue desde hace cinco temporadas. Para potenciar su plantel, el conjunto ‘cervecero’ incorporó a Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos como sus principales refuerzos.

Publicidad

Aunque el debut en el Clausura es una prioridad, en tienda celeste también tienen presente el desafío internacional que se avecina. El próximo miércoles 22 de julio recibirán a Red Bull Bragantino en el Estadio Nacional por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

En tanto, Deportivo Garcilaso buscará sorprender en Lima, conseguir por primera vez un triunfo frente a Cristal y dejar atrás su mala racha de tres derrotas seguidas como visitante en el estadio Alberto Gallardo.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso debutan en la primera fecha del Torneo Clausura.

Publicidad

El entrenador Roberto Mosquera regresa al banquillo ‘celeste’ para este campeonato nacional.