Campeón nacional descendido administrativamente volverá a la Liga 1 tras dictamen legal

El fútbol peruano se sacude nuevamente tras una histórica resolución del Tribunal Constitucional (TC). El máximo organismo jurídico del país declaró fundada la demanda de amparo presentada por el club Deportivo Binacional.

Publicidad

Publicidad

Deportivo Binacional regresa a la Liga 1

Esta sentencia anula de forma definitiva la sanción de 15 puntos que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) impuso al equipo de Juliaca. El fallo determina que se vulneró el derecho al debido proceso y el principio de proporcionalidad contra el club.

Deportivo Binacional estaría regresando a la Liga 1. (Foto: Carlos Orozco).

Como medida restitutoria, el TC ha dispuesto que el “Poderoso del Sur” sea reincorporado a la Liga 1 para la temporada 2026. Esta decisión busca restablecer la situación deportiva y jurídica que el equipo tenía antes de las irregularidades administrativas.

Publicidad

Publicidad

El retorno del Deportivo Binacional

La noticia se dio a conocer inicialmente a través del grupo de difusión de Instagram de Carlos Orozco. El comunicador calificó el hecho como un “chongazo”, término que refleja la magnitud del impacto que tendrá en el sistema del fútbol nacional.

Recordemos que Binacional, campeón nacional en 2019, vivió un calvario durante el 2025. Tras ser incluido en el torneo mediante una medida cautelar, fue expulsado en pleno Torneo Clausura, dejando al equipo al borde de la desaparición.

Publicidad

Publicidad

El día que descendieron a Deportivo Binacional

La exclusión de 2025 generó un caos logístico en el campeonato nacional, provocando la anulación de sus partidos y la liberación de su plantilla. Muchos especialistas consideraron que el club estaba sentenciado a la desaparición definitiva del sistema profesional.

Juan Carlos Aquino presidente del Club Deportivo Binacional junto al área legal. (Foto: X).

Sin embargo, el dictamen legal actual confirma que la quiebra institucional fue producto de decisiones arbitrarias desde la Videna. Con este respaldo jurídico, el equipo de Puno se salta el proceso de ascenso deportivo para recuperar su lugar en la élite.

Publicidad

Publicidad

La FPF ahora enfrenta el reto logístico de organizar un torneo con un nuevo integrante invitado por mandato judicial. Esto podría alterar nuevamente el número de equipos participantes y el sistema de descensos para el próximo año competitivo.

ver también Jefferson Cáceres regresa al Perú para jugar en un club histórico tras su paso breve por Europa

¿Cuál será la reacción de la Federación Peruana?

Los hinchas en Juliaca celebran lo que consideran un acto de justicia tras años de incertidumbre administrativa. Binacional regresará oficialmente al Estadio Guillermo Briceño Rosamedina en 2026 para intentar repetir sus glorias pasadas en la primera división.

Esta resolución sienta un precedente histórico en la relación entre la justicia ordinaria y los entes deportivos en el Perú. El caso de Binacional demuestra que las decisiones de la FPF no están por encima de la Constitución Política del Estado.

Publicidad

Publicidad

Deportivo Binacional participó la temporada pasada en la Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVES