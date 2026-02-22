Jefferson Cáceres regresa al Perú para jugar en un club histórico tras su paso breve por Europa

El mercado de pases del fútbol peruano se sacude con el retorno de una de sus jóvenes promesas al pie del Misti. Jefferson Cáceres pone fin a su aventura en el fútbol europeo para vestir nuevamente la camiseta del FBC Melgar de Arequipa.

Melgar recupera a Jefferson Cáceres

Tras una temporada en la que no logró consolidar la regularidad esperada en el Viejo Continente, el atacante busca relanzar su carrera en la Liga 1. Su llegada representa un refuerzo de lujo para el esquema ofensivo del cuadro “Dominó” en este 2026.

La noticia fue confirmada detalladamente por el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, quien reveló que el vínculo contractual será por un año y medio. Además, el club rojinegro posee una opción exclusiva para extender este contrato según el rendimiento del jugador.

Las negociaciones se realizaron directamente de club a club, logrando condiciones favorables para la institución arequipeña. FBC Melgar no tuvo que realizar un desembolso económico por el traspaso, lo que facilita la operación financiera del equipo.

Melgar tiene nuevamente a Jefferson Cáceres. (Foto: X).

Jefferson Cáceres regresa a Arequipa

Por su parte, el Dunfermline Athletic de Escocia aceptó liberar al futbolista bajo una condición estratégica a futuro. El club europeo conservó un porcentaje de los derechos económicos de Cáceres ante una eventual venta a otro equipo.

El atacante peruano tiene programado su arribo a la “Ciudad Blanca” el próximo fin de semana para pasar los exámenes médicos. Inmediatamente después, se unirá a los entrenamientos bajo las órdenes del comando técnico para ponerse a punto físicamente.

Jefferson Cáceres viene de Europa

Su última aparición oficial en Europa se registró el pasado 6 de diciembre de 2025 en la liga escocesa. En aquel encuentro, Cáceres disputó 21 minutos en la ajustada derrota de su equipo por 1-2 frente al Arbroath.

Con este movimiento, Melgar recupera a un jugador que conoce el medio y que aportará dinamismo al ataque en el torneo local. La hinchada arequipeña espera que el retorno de Cáceres sea el impulso necesario para pelear por el título nacional.

Melgar presentó a Jefferson Cáceres recién. (Foto: X).

