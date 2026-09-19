¿Por qué no juegan Gianluca Lapadula ni Matías Di Benedetto en Deportivo Garcilaso vs. Universitario?

Son dos bajas sensibles para el equipo de Héctor Cúper para este partido ante el escolta del Torneo Clausura 2026. Conoce los motivos de sus respectivas ausencias.

Gianluca Lapadula y Matías Di Benedetto no forman parte de la alineación titular de Universitario de Deportes para la visita al Inca Garcilaso de la Vega en el partido ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El delantero va al banco de suplentes, mientras que el defensa no está entre los convocados.

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Héctor Cúper tiene dos cambios con respecto al once titular que inició el clásico ante Alianza Lima en la fecha pasada. Los mencionados dos ausentes en la alineación son reemplazados por Lisandro Alzugaray y Anderson Santamaría, respectivamente.

Lisandro Alzugaray, el héroe en el clásico (Liga 1 Te Apuesto).

¿Por qué no juegan Gianluca Lapadula ni Matías Di Benedetto?

El caso de Gianluca Lapadula es el que más llama la atención, ya que es uno de los goleadores de Universitario en este Torneo Clausura (tiene 6 al igual que Álex Valera). Su ausencia es una decisión táctica y técnica del entrenador Héctor Cúper, quien prefirió a Alzugaray para este duelo en la altura de Cusco.

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Por su parte, Matías Di Benedetto no juega ante Deportivo Garcilaso debido a una lesión. Según apuntó RPP, sufrió una sobrecarga muscular, un “pinchazo” como mencionó Gustavo Peralta. Por tal motivo, Héctor Cúper decidió no arriesgarlo y no lo convocó para este duelo en Cusco.

La ausencia de Lapadula responde a una estrategia del entrenador, quien podría recurrir a él para el segundo tiempo, más fresco y sin tanta preocupación por la altura. Di Benedetto, en tanto, venía al límite físicamente y ahora estará un tiempo fuera de las canchas.

Las alineaciones confirmadas de Deportivo Garcilaso vs. Universitario

DEPORTIVO GARCILASO | Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Kevin Sandoval; y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.

| Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Kevin Sandoval; y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo. UNIVERSITARIO| Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra; Andy Polo, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Lisandro Alzugaray y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

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