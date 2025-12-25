En Alianza no funcionó, salió campeón en Chile y ahora firmó con nuevo club

En los últimos años han pasado una gran cantidad de jugadores en Alianza Lima, no todos han funcionado bien. Algunos incluso llegaron como grandes estrellas y no triunfaron por diversas situaciones. En este caso, Cecilio Waterman llegó con un gran cartel para ser un segundo delantero, pero las lesiones acabaron rápidamente con su posibilidad de triunfar en el cuadro ‘blanquiazul’.

Justamente el goleador panameño tras una sola temporada se terminó marchando y lo más curioso que al año siguiente fue campeón. Se fue a Coquimbo Unido de Chile y terminó levantando un título. Pero su travesía terminó en solo un año, pues ahora será jugador del cuadro de la Universidad de Concepción.

El conjunto chileno justamente festejó la navidad con este fichaje y lo dejó muy en claro en su presentación en las redes sociales: “Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman“. Por lo que se espera que sea un gran fichaje para esta temporada que se aproxima.

Así presentaron a Cecilio Waterman (Foto: U. de Concepción).

Esta será la segunda etapa de Cecilio Waterman en la Universidad de Concepción. La primera fue en el año 2020, en donde terminó jugando 32 partidos, anotando 16 tantos, un gran promedio de 0,5 goles por partido.

¿Cómo le fue a Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman llegó a Alianza Lima en el año 2024 procedente de Cobresal. Su adaptación al club no fue la mejor, si bien tuvo grandes partidos, terminó fallando muchos goles a la hora de estar frente al arco. Esto junto a sus lesiones terminaron siendo un factor clave para que la hinchada termine por verlo como un mal fichaje.

En total fueron 19 partidos los que disputó entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, pero tan solo logró hacer 5 goles dejando un promedio de 0.26 tantos por partido. Cifras que terminaron por indicar un bajo rendimiento en el cuadro ‘íntimo’.

