Además de Renzo Garcés, las otras ausencias de Alianza Lima para recibir a Juan Pablo II en Matute

Alianza Lima es uno de los punteros del Torneo Apertura 2026 y con justa razón vemos que el equipo viene en crecimiento. El próximo fin de semana tendrán un nuevo objetivo que será frente a Juan Pablo II en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque al parecer no la tendrán fácil ya que hasta el momento serían tres jugadores los que no podrían disputar dicho encuentro.

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Recientemente se pudo conocer que Renzo Garcés padece de una pubalgia que incluso perjudicaría su estadía en la Selección Peruana pensando en los amistosos ante Senegal y Honduras. Ahora, otros dos jugadores también están sentidos y es muy probable que queden fuera de las planificaciones de un Pablo Guede que deberá meter mano para armar el mejor equipo titular posible.

“Renzo Garcés será baja en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II debido a una pubalgia. Para añadir información, el defensor también se encuentra en duda para la Selección Peruana” y “Gianfranco Chávez es duda para el encuentro del sábado tras presentar una ligera molestia, aunque en su caso se esperará su evolución”; informó el periodista Gerson Cuba en ‘X’.

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Otro de los jugadores que no estaría disponible ante Juan Pablo II es Fernando Gaibor al estar lesionado luego del último partido del fin de semana ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. “Es muy probable que tampoco juegue el fin de semana. Está medio sentido. Lo más probable es que ante Juan Pablo II también quede descartado, y si sale en lista tampoco va a arrancar”; reveló la comunicador Analucía Rodríguez en el programa ‘Hablemos de MAX‘.

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¿Cómo llega Alianza Lima al duelo ante Juan Pablo II en Matute y cuándo es el partido?

ver también ¿Por qué San Lorenzo busca a Pablo Guede y podría salir de Alianza Lima?

Alianza Lima tiene 17 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 y es uno de los líderes del campeonato. En la previa del duelo ante Juan Pablo II, el equipo íntimo viene de igualar 2-2 ante Deportivo Garcilaso en Cusco, vencer 3-1 a FBC Melgar, derrotar 1-0 a UTC en Cajamarca, ganar 1-0 a Sport Boys en Matute y empatar 0-0 contra Alianza Atlético en Trujillo.

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Fuente: Alianza Lima.

En cuanto al próximo duelo que disputarán en el marco de la fecha 8 de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II el próximo sábado 21 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego de dicho encuentro es que se dará el receso por la fecha FIFA internacional, así que es clave que los blanquiazules ganen si quieren seguir en el liderato.

DATOS CLAVES

Renzo Garcés es baja confirmada ante Juan Pablo II y duda en la selección por pubalgia.

es baja confirmada ante y duda en la selección por pubalgia. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II este sábado 21 de marzo a las 18:30 horas.

recibirá a este sábado 21 de marzo a las 18:30 horas. Fernando Gaibor y Gianfranco Chávez están sentidos y podrían quedar fuera del once de Pablo Guede.

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