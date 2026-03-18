El técnico argentino Pablo Guede enfrenta un escenario que podría marcar su futuro inmediato, con dos contextos muy distintos entre Alianza Lima y San Lorenzo de Almagro, club que lo tiene en carpeta como una de sus principales opciones para asumir el banquillo.

El gran factor diferencial pasa por el plano internacional. Mientras Alianza Lima quedó fuera de la Copa Libertadores, San Lorenzo disputará la Copa Sudamericana 2026, lo que abre la posibilidad real de competir por un título continental, un desafío que resulta especialmente atractivo para cualquier entrenador.

En ese sentido, Pablo Guede podría ver en el club argentino una oportunidad que hoy no tiene en el cuadro íntimo: pelear por un torneo internacional. Este objetivo deportivo no solo eleva la exigencia, sino también el prestigio y la vitrina del proyecto que podría liderar.

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A ello se suma un componente emocional clave. Pablo Guede es reconocido hincha de San Lorenzo, lo que le da un peso adicional a la posibilidad de dirigir al club de sus amores, una situación que muchas veces inclina decisiones en el fútbol profesional.

Pablo Guede con una banderola de San Lorenzo. (Foto: X)

¿Pablo Guede se va de Alianza Lima?

En contraste, su presente en Alianza Lima está más condicionado a la Liga 1, sin margen para proyectarse en competencias internacionales tras la eliminación, lo que limita el techo competitivo del proyecto en el corto plazo.

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ver también Alianza Lima tomó una decisión inesperada después de saber que Pablo Guede suena en San Lorenzo

Así, el interés de San Lorenzo aparece como una alternativa seductora para Guede, tanto por lo deportivo como por lo emocional, en una decisión que podría redefinir su rumbo como entrenador en los próximos meses.

Pablo Guede dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Pero hay que ser claros que San Lorenzo lo tiene en carpeta y podría forzar su salida pagando su cláusula.

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¿Cuánto tendría que pagar San Lorenzo a Alianza Lima si quiere a Pablo Guede?

Se conoció que San Lorenzo tiene que pagar alrededor de tres sueldos de Pablo Guede a Alianza Lima si es que quiere llevárselo. Sin saber una cifra exacta, lo que sí se conoce es que no es un monto tan maniobrable.

Datos claves

Pablo Guede analiza dirigir a San Lorenzo por su clasificación a la Sudamericana 2026.

El club Alianza Lima quedó fuera de la Copa Libertadores, limitando su techo competitivo.

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