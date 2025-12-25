¿Soberbios? En 2 de Mayo se tienen mucha confianza y advierten a Alianza Lima: “Iremos 2 veces a Lima”

Por más que ahora estén de vacaciones, en Alianza Lima tienen marcado el primer objetivo para la temporada 2026. En el marco de la Fase 1 de la Copa Libertadores, el rival de turno será 2 de Mayo y las fechas están programadas, aunque el equipo paraguayo genera tendencia por una reciente declaración de su presidente en donde prácticamente asegura que vendrán dos veces a Lima.

¿Cómo así? Sabiendo que el ganador de la llave entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo enfrentará a Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, claramente el equipo paraguayo estaría nuevamente en la capital peruana si eliminan a los blanquiazules en primera instancia. Lo llamativo es que desde la directiva tomen una postura que para muchos podría ser tomada como soberbia.

Fuente: Perú 21.

“Parece que vamos a viajar dos veces a Lima. Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo”; declaró Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, en una reciente entrevista con el programa deportivo ‘ABC Deportes‘ y con lo cual evidencia que en la interna del equipo paraguayo existe mucha confianza.

Hugo Romero no quiso pecar de soberbio y mandó otro mensaje para Alianza Lima

Sabiendo que obviamente la intención es avanzar de fases en la Copa Libertadores 2026 y que eso implica dejar en el camino a Alianza Lima en primera instancia, Hugo Romero no quiso parecer nada arrogante o algo por el estilo en sus declaraciones y se animó a destacar la grandeza internacional de los íntimos, además de dejar en claro que será una llave bastante disputada.

“Es como un sueño ir dos veces a Lima. Sin embargo, primero tenemos que enfrentar a Alianza Lima, que es un club con recorrido y copero, además de ser conocidísimo afuera. Igual nosotros tenemos que dar los primeros pasos para que nos conozcan y queremos ir avanzando a fase. De todos modos, siempre paso a paso”; finalizó el presidente de 2 de Mayo.

Fuente: Conmebol.

Día y hora de los partidos entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentarán en partidos de ida y vuelta en el marco de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El primero se disputará el miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas en Paraguay, aunque el recinto todavía está por confirmarse. El duelo definitivo está programado para el miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Fuente: Alianza Lima.

