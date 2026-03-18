Salió la lista de Surinam para el Repechaje al Mundial 2026: las figuras que Bolivia debe seguir atentamente

La Selección de Surinam ya tiene a sus 26 jugadores para el partido ante Bolivia por el Repechaje al Mundial 2026. Henk ten Cate, entrenador del combinado surinamés, ha llamado a todas sus figuras, incluso con algunos refuerzos importantes para enfrentarse a ‘La Verde’ y lograr el objetivo de jugar ante Irak por el pase a la Copa del Mundo.

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Surinam llegó a este Repechaje intercontinental tras haber superado a una muy difícil Eliminatorias CONCACAF donde, incluso, dejó afuera a selecciones con más historia como Guatemala y El Salvador. En gran parte, esto se debe a un gran esfuerzo de la Federación de Fútbol de Surinam, que ha tenido un importante proceso de captación de figuras con raíces en dicho país.

Eso ha permitido que nombres como Sheraldo Becker o Shaquille Pinas se conviertan en líderes y referentes junto a otros jugadores que ya se han consolidado en fijas para Henk ten Cate. Ahora, ha logrado sumar nuevos nombres que han logrado la nacionalización.

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La lista de convocados de la Selección de Surinam para el Repechaje al Mundial 2026

ARQUEROS: Warner Hahn (Hammarby IF/SWE), Etienne Vaessen (FC Groningen/NED) y Jahnilo Wiegel (KFC Houtvenne/BEL).

DEFENSORES: Myenty Abena (Gaziantep FK/TUR), Djavan Anderson (Al-Ittifaq FC/EAU), Radinio Balker (Huddersfield Town/GBR), Anfernee Dijksteel (Kocaelispor/TUR), Ridgeciano Haps (Venezia FC/ITA), Yannick Leliendal (FC Volendam/NED), Stefano Denswil (Kayserispor/TUR), Shaquille Pinas (Al Kholood SC/KSA), Djevencio van der Kust (Heracles Almelo/NED) y Liam van Gelderen (RKC Waalwijk/NED).

ver también Patrick Kluivert y Clarence Seedorf se unen a Surinam y complican a Bolivia a pocos días del Repechaje al Mundial 2026

VOLANTES: Melayro Bogarde (LASK/AUT), Jean-Paul Boëtius (RKC Waalwijk/NED), Tjaronn Chery (NEC Nijmegen/NED), Denzel Jubitana (Atromitos FC/GRE), Dion Malone (SC Telstar/NED), Kenneth Paal (Antalyaspor/TUR) e Immanuel Pherai (SV 07 Elversberg/GER).

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DELANTEROS: Sheraldo Becker (Mainz/GER), Joël Piroe (Leeds United/GBR), Jay-Roy Grot (Odense Boldklub/DEN), Richonell Margaret (Go Ahead Eagles Deventer/DEN), Gyrano Kerk (Royal Antwerp/BEL) y Gleofilo Vlijter (Újpest FC/HUN).

La lista de convocados de Surinam para jugar ante Bolivia (Instagram @officialsvb).

Los jugadores de Surinam que debe seguir Bolivia

La nacionalización de futbolistas con pasado en selecciones juveniles de Países Bajos ha sido clave para que Surinam pueda tener figuras importantes en su combinado nacional. A ello se le suma el trabajo de Henk ten Cate, quien ha logrado encontrar una base y un sistema de juego que le sienta bien y le ha permitido lograr buenos resultados.

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Para ello, la base se compone de un líder en defensa en Shaquille Pinas, que no tiene actualidad en Europa como la mayoría de los jugadores convocados, ya que está en el Al Kholood SC de Arabia Saudita. Ridgeciano Haps, que juega en el Venezia de Italia, destaca como otro líder jugando en uno de los laterales volantes.

Shaquille Pinas, figura y capitán de Surinam (Getty Images).

En el mediocampo, Kenneth Paal y Jean-Paul Boëtius se consolidan como el mediocampo que logró llegar al Repechaje. No obstante, ahora, Surinam cuenta con el joven Melayro Bogarde, actualmente en el LASK de Austria y con mucha continuidad y que puede ser clave con su buen momento.

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En el ataque, también hay mucho nombre de experiencia con Sheraldo Becker, quien destaca en el Mainz de Alemania, junto a Tjaronn Chery del NEC Nijmegen de Países Bajos. Pero, ahora, suman a Joël Piroe, futbolista del Leeds United de la Premier League, quien tiene su primer llamado al seleccionado y en un momento decisivo.

Sheraldo Becker, uno de los delanteros más importantes de Surinam (Getty Images).

Datos claves

Henk ten Cate convocó a 26 jugadores de Surinam para el repechaje contra Bolivia.

de Surinam para el repechaje contra Bolivia. El Repechaje intercontinental definirá si Surinam avanzará para jugar contra Irak.

definirá si Surinam avanzará para jugar contra Irak. Joël Piroe del Leeds United recibió su primera convocatoria a la selección nacional.

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