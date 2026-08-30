Por qué no juega Hernán Barcos en Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos no estará presente en el equipo titular de Sporting Cristal que visitará a Sport Boys en el Callao. Entérate de las razones para conocer la decisión de Roberto Mosquera.

Sport Boys y Sporting Cristal se alistan para saltar al campo de juego del Estadio Miguel Grau del Callao. En el gran partido de este domingo 30 de agosto, cada uno de los entrenadores tienen preparados sus equipos titulares y si nos enfocamos en el cuadro rimense, hay una sorpresa que tiene que ver con la ausencia de Hernán Barcos cuando es una carta de gol tan determinante.

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Resulta que Hernán Barcos no está lesionado ni tampoco tiene una dolencia física que no le permita estar al 100%, sino que se trata de una decisión técnica por parte de Roberto Mosquera. Tengamos en cuenta que el atacante argentino fue titular en el último partido de Sporting Cristal ante Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026, así que por ahí se entiende la suplencia de hoy.

El atacante titular para enfrentar a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao será Michael Hoyos. Con dos goles anotados en este Torneo Clausura 2026 y dejando muy buenas sensaciones al parecer de los aficionados, esta tarde será una verdadera oportunidad de oro para que pueda destacar a la medida de las expectativas. Dicho esto, todo está servido para vivir un partidazo.

Alineaciones titulares de Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys | Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Nicolás Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti, Christian Cueva y Pablo Erustes. DT: Carlos Desio.

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Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Santiago González, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

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