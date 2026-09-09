Santiago Arias, volante y referente de Cienciano, contó algunas de las claves para superar con creces a Montevideo City Torque en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano quiere seguir haciendo historia a nivel continental y tiene una verdadera chance de hacerlo ahora que enfrentará a Montevideo City Torque. En el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, los imperiales tienen muy bien estudiado al rival de turno y ahora fue Santiago Arias quien reveló algunas cuestiones de juego con el que esperan imponerse en el Cusco.

Publicidad

Fuente: Cienciano.

Sabiendo que el partido de ida se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y que Cienciano tiene a la altura como su gran aliado, la diferencia en el marcador global es muy importante y podría ser determinante para una eventual clasificación, tal y como fue llave anterior ante Botafogo. Es por ello que desde la interna de la plantilla entienden que imponerse físicamente será una de las claves.

“Sabemos que el equipo que viene a esta cancha tenemos que hacerlo sentir como si fuera un infierno. Creo que va a estar la clave ahí, no dejarlos respirar y presionarlos todo el tiempo para que no puedan sentirse cómodos nunca porque es un equipo que cuando tiene la pelota lo hace bien”; comentó Santiago Arias en una reciente entrevista con el portal deportivo ‘Jax Latin Media‘.

Publicidad

En cuanto a las cualidades futbolísticas de Montevideo City Torque y lo que Cienciano debería evitar en el campo de juego, el volante uruguayo reflexionó lo siguiente: “No hay que dejarlos ser protagonistas, sacarles la pelota y hacerles daño. Por lo poco que he visto, sé que es un equipo que maneja bien la pelota y la circula bien. Hay que tener cuidado con eso y no darles espacios“.

El sentir de la hinchada de Cienciano en la previa del partido ante Montevideo City Torque

Si bien Cienciano viene demostrando un enorme nivel jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ya que en los últimos dos partidos fue capaz de anotar 10 goles (4 a Lanús y 6 a Botafogo), el hincha cusqueño es consciente del poderío del equipo compitiendo en casa. Eso sí, a la vez tienen en cuenta que enfrentarán a un rival fuerte que al día de hoy representa ser uno de los mejores en Uruguay.

Publicidad

Distintos comentarios en redes sociales evidencian la cautela con la que la gran mayoría de aficionados de Cienciano están esperando el partido del jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas en el Cusco. Este mismo sentimiento es muy probable es que esté instalado en la interna de una plantilla que buscará el triunfo a como de lugar en base al buen juego del último tiempo en el torneo.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

DATOS CLAVES