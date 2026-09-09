Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO: hora, alineaciones confirmadas y dónde ver por TV y streaming online

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan hoy, miércoles 9 de septiembre, por la UEFA Champions League 2026/27. Revisa horarios, los canales de transmisión para seguir el partido y las posibles alineaciones.

Liverpool y Atlético de Madrid se miden este miércoles 9 de septiembre en Anfield, por la UEFA Champions League 2026/27, en un partido programado para las 2:00 p. m. (hora peruana). El partido cuenta con el arbitraje de Davide Massa (Italia) y con Marco Di Bello (Italia) en el VAR.

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Los ‘Reds’ llegan tras vencer por 2-0 al Ipswich Town el pasado viernes 4 de septiembre, con Alexander Isak como figura gracias a sus dos goles y Cody Gakpo aportando dos asistencias. El equipo de Andoni Iraola sueña con levantar su séptima Copa de Europa.

El ‘Atleti’, por su parte, disputó su último encuentro ante el Athletic de Bilbao el sábado 5 de septiembre y recibió una dura goleada 3-0. Diego Simeone describió a su plantel como un equipo en pleno crecimiento y adaptación; además, en la previa dejó entrever que Julián Álvarez no arrancaría como titular, aunque sí podría sumar minutos durante el desarrollo del juego.

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¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs Atlético de Madrid?

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, que se jugará en Anfield, cuenta con las siguientes señales de transmisión para Perú.

Perú y toda Sudamérica | ESPN (excepto Argentina, que va por FOX Sports) y Disney+ Premium

(excepto Argentina, que va por FOX Sports) y Brasil | TNT Sports , Max , Zapping , Claro TV+ , Sky+ y Vivo Play

, , , , y México | FOX One y FOX+

y Estados Unidos | Paramount+ , TUDN USA , TUDN.com , TUDN App , UniMás , Univision NOW y ViX

, , , , , y España | Movistar Liga de Campeones y Movistar+

¿A qué hora se juega Liverpool vs Atlético de Madrid?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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Alineaciones confirmadas para Liverpool vs Atlético de Madrid