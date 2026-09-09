Perú vs. Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026: hora y dónde ver por TV y streaming online

Segunda presentación de la Selección Peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026. En Río, enfrenta a la local Brasil. Conoce los detalles del duelo.

La Selección Peruana tiene su segunda presentación en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026. Este miércoles 9 de septiembre se enfrenta a Brasil por la segunda fecha. Luego de la derrota en el debut ante Argentina, ‘La Bicolor’ va por el batacazo ante las locales.

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Las dirigidas por Antonio Rizola cierran la segunda fecha del Sudamericano en el Maracanazinho de Río de Janeiro, enfrentando a Brasil. Es su segunda presentación luego de la derrota 3-1 ante Argentina en el estreno. Es otro rival difícil, donde las ‘Blanquirrojas’ no parten como las favoritas.

La ‘Seleçao’, dirigida por José Roberto Guimarães, tuvo un estreno sin sobresaltos ante Venezuela con triunfo por 3-0. Ahora, buscan dar un paso más rumbo al título, aunque Perú se muestra como un rival más demandante.

El objetivo de Perú es llegar al Mundial 2027. La plaza olímpica ya se muestra difícil con la derrota ante Argentina. De todas maneras, la chance mundialista aún es posible, sobre todo con los próximos partidos que tenga nuestra selección.

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¿A qué hora se juega Perú vs. Brasil?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (jueves 10)

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Brasil?

Latina TV (Canal 2/HD 702)

Latina App y Web

Sport TV 2 (Grupo Globo en Brasil)

Confederación Sudamericana de Vóley (Youtube)

Resultados y fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 1 – Martes 8 de septiembre

Perú 1-3 Argentina

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Fecha 2 – Miércoles 9 de septiembre

Perú vs. Brasil | 18:00

Fecha 3 – Jueves 10 de septiembre

Perú vs. Venezuela | 15:30

Fecha 4 – Sábado 12 de septiembre

Perú vs. Colombia | 14:30

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Fecha 5 – Domingo 13 de septiembre

Perú vs. Chile | 13:00

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Yadhira Anchante (armadora)

Brenda Lobatón (punta)

Aixa Vigil (punta)

Lucía Magallanes (armadora)

Sandra Ostos (punta)

Miriam Patiño (líbero)

Kiara Montes (punta)

Claudia Palza (central)

Coraima Gómez (central)

Daniela Muñoz (punta)

Saskya Silvano (central)

Rachell Hidalgo (líbero)

Alondra Alarcón (punta)

Andrea Villegas (líbero)

Convocadas de Brasil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Macris (armadora)

Roberta (armadora)

Kisy (opuesta)

Tainara (opuesta)

Ana Cristina (punta/opuesta)

Helena (punta/opuesta)

Rosamaria (punta/opuesta)

Gabi (punta)

Júlia Bergmann (punta)

Diana (central)

Larissa (central)

Lorena (central)

Luzia (central)

Marcelle (líbero)

Nyeme (líbero)

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Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026