Carlos Zambrano arremete contra el arbitraje y el VAR en el país: “Perjudica mucho al fútbol peruano”

Carlos Zambrano, referente de Sport Boys, cuestionó las decisiones arbitrales y reveló que no está de acuerdo con la implementación de la tecnología. Conoce qué dijo exactamente sobre esta situación.

Si tenemos que hablar de uno de los equipos más perjudicados por el arbitraje durante el último fin de semana, no hay duda alguna que ese es Sport Boys. Así es, los chalacos perdieron ante Sport Huancayo y fueron parte de la polémica debido a jugadas en específico. En base a ese escenario es que Carlos Zambrano no se guardó nada y arremetió contra los encargados, además del VAR.

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Fuente: Sport Boys.

El experimentado defensor de Sport Boys habló nuevamente sobre las acciones polémicas en contra del equipo en su visita a Huancayo y en esta oportunidad reveló que nunca estuvo de acuerdo con la implementación del VAR ya que es manejado por seres humanos que finalmente no pueden estar unificados en el criterio, a tal punto de que estas situaciones vienen complicando al torneo.

“Sí, sinceramente. Después del partido estuvo la calentura de todo el plantel. Lamentablemente, son errores recurrentes que están pasando en el fútbol peruano. No solo pasó con Boys, sino con varios equipos la fecha pasada. Es una pena el resultado. Con un empate llegas con otro envión anímico al próximo partido”; reflexionó Carlos Zambrano en conversación con ‘En Pared‘.

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Asimismo, el zaguero evidenció su parecer sobre la tecnología en el país al no haber unidad de criterio como quizá sí sucede en otros campeonatos. “Se están equivocando demasiado, encima que tienen la tecnología del VAR. Como lo dije siempre, no estoy de acuerdo con el VAR. Son las personas que están viendo el VAR. Son pensamientos distintos y eso perjudica mucho al fútbol peruano”.

En Pared l Carlos Zambrano: "Son cosas recurrentes (errores arbitrales) en el Fútbol Peruano. El partido con Garcilaso, puede definir para nosotros. Una victoria nos da la oportunidad de metemos a la pelea"#SportBoys #CarlosZambrano #JuventudRosada @TVPeruDeportes pic.twitter.com/Agem1rITAJ — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) September 9, 2026

La proyección de Carlos Zambrano con miras al centenario de Sport Boys

Dejando de lado los arbitrajes polémicos, no solo en contra de Sport Boys ya que durante las últimas fechas vimos estas situaciones en varios partidos, Carlos Zambrano dejó un mensaje sobre su futuro cercano en el equipo chalaco. Si bien en los últimos años confesó que no le quedaba mucho tiempo en el fútbol y que cada vez tenía menos ganas de jugar, ahora se lo toma con más calma.

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Siendo consciente que tiene 37 años y que Sport Boys celebrará su centenario en el 2027, las expectativas del hincha seguramente están puestas en que pueda continuar en el plantel para seguir aportando su liderazgo y jerarquía. “Yo estoy jugando semana a semana. Quiero ver cómo acaba el torneo y luego veré cómo sigue mi carrera”; confesó el ‘Káiser’ en la misma entrevista mencionada.

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