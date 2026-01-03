“¿Por qué no soñar?”: Presidente de FC Cajamarca confiesa el objetivo del club al fichar a exfiguras de Alianza Lima

Uno de los equipos peruanos que más ha sorprendido en el actual mercado de fichajes sin duda alguna es FC Cajamarca. El nuevo inquilino de la Liga 1 2026 optó por contratar a jugadores a renombre en el torneo local y que curiosamente pasaron por Alianza Lima, tal y como son los casos de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. A raíz de ello es que el presidente del club habló de los objetivos.

Omar Zavaleta, presidente de FC Cajamarca, sostuvo una reciente entrevista con el reconocido programa deportivo ‘PBO Campeonísimo‘ y contó ciertos detalles de sus verdaderas intenciones al fichar a exjugadores de Alianza Lima. Sabiendo de la categoría de los mismos, el directivo aseguró que en la interna de la institución sueñan con el escenario de hacer historia en la temporada 2026.

“No le estamos quitando jugadores a nadie. Ellos quedaron libres y yo fui sincero con cada uno. Hablamos cerca de una hora del proyecto con Hernán Barcos, de las metas del club, de los objetivos. Le gustó. Ojalá podamos llegar a una Copa Sudamericana o a una Copa Libertadores. ¿Por qué no soñar?”; comentó Omar Zavaleta en relación a los objetivos de FC Cajamarca en la Liga 1 2026.

La presentación oficial de los refuerzos de FC Cajamarca para la temporada 2026

El día de hoy, en horas de la mañana, se realizó la presentación oficial de los refuerzos de FC Cajamarca para la temporada 2026. Acompañados del presidente Omar Zavaleta, jugadores como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Brandon Palacios, Enmanuel Páucar y el ecuatoriano Jonathan Bentancourt estuvieron atentos a las consultas de la prensa deportiva.

Uno de los que obviamente tomó la palabra para contar sus sensaciones en el equipo cajamarquino fue el ‘Pirata‘. Sin ánimos de sentirse menos que nadie al posiblemente tener la ‘chapa’ de nuevo inquilino en la Liga 1, el goleador argentino aseguró con total firmeza que mantener la categoría no es el principal objetivo del equipo, sino que se han planteado un torneo continental.

“Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría. No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar al FC Cajamarca. El objetivo es grupal, no personal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro”; señaló Hernán Barcos.

