Hernán Barcos rompió su silencio y fue directo al hablar sobre su salida de Alianza Lima. El delantero argentino, ídolo del club blanquiazul, habló sin filtros y dejó frases que reabren el debate sobre su adiós, en un contexto donde su nombre sigue generando impacto en el fútbol peruano.

Hernán Barcos reveló que su continuidad estuvo cerca, pero algo cambió internamente: “En un momento yo iba a renovar, pero luego empecé a sentir cosas diferentes y ahí me di cuenta que no iba a renovar”. Una declaración que deja entrever un quiebre silencioso, más emocional que contractual y que explica por qué su salida terminó siendo inevitable.

El ‘Pirata’ también se refirió al manejo del vestuario y fue realista: “Es obvio que con 30 jugadores no te puedes llevar bien con todos”. Sin victimizarse ni apuntar nombres, Barcos expuso una verdad incómoda sobre la convivencia diaria en un plantel de alta competencia.

Lejos de dramatizar, el argentino apeló a la madurez: “Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos”. Una frase que muchos interpretan como una respuesta a los rumores de conflictos internos con Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca

A la par que dejó Alianza Lima, Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca. Así pues, el ‘Pirata’ encontró un nuevo barco y ahora llevará el timón del cuadro recién ascendido a la Primera División del fútbol peruano.

Pero la llegada no solo será de Hernán Barcos, pues FC Cajamarca ha realizado esfuerzos importantes para contar con jugadores de talla como Pablo Lavandeira y a la espera de otros elementos como Pablo Míguez, Nilson Loyola y Tomás Andrade.

Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Hernán Barcos firmó por FC Cajamarca?

Hernán Barcos firmó con FC Cajamarca por toda la temporada 2026 y con una cláusula de preferencia de parte del jugador y del club en caso quieran extender el vínculo.

¿Qué edad tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene actualmente 41 años, pero cumplirá 42 en abril del 2026, con lo que será uno de los jugadores más veteranos de la Liga 1.

Datos claves

Hernán Barcos confirmó su salida de Alianza Lima tras no concretar su renovación contractual.

El delantero argentino fichó oficialmente por el club FC Cajamarca para la Primera División.

El club cajamarquino también contrató al futbolista uruguayo-peruano Pablo Lavandeira como refuerzo importante.

