Rechazó al FC Barcelona, debutó en River Plate gracias a Marcelo Gallardo y ahora suena para llegar a Universitario

Universitario de Deportes ya mira el 2026 con vistas a la Copa Libertadores, pero principalmente, a la búsqueda del tetracampeonato nacional. El mercado de fichajes será importante en la ‘U’ y ya vienen sonando algunos nombres para ser refuerzo. El último en aparecer entre los rumores es un futbolista con pasado en River Plate, que viene de ser campeón de Liga 2 con FC Cajamarca: Abel Casquete.

Se destaca como extremo por la izquierda y fue una de las figuras de la Segunda División del fútbol peruano, a tal punto que fue elegido MVP de la Final ante UCV Moquegua. Al haber sido campeón con FC Cajamarca, jugará en Liga 1 este 2026, pero la realidad es que hay muchos equipos que lo pretenden, según ha revelado un importante dirigente del club. Entre ellos, aparece Universitario de Deportes.

“No podemos cortarle las alas a ningún jugador. Él (Abel Casquete) decidirá si continúa en el club. Me parece que tiene ofertas de Universitario de Deportes y de otros clubes. La decisión que él tome, la voy a apoyar“, reveló Omar Zavaleta, presidente del club cajamarquino en declaraciones reportadas por Líbero.

¿Quién es Abel Casquete, futbolista pretendido por Universitario?

Abel Casquete es un futbolista ecuatoriano de 28 años, categoría 1997, nacido en Guayaquil. Ha destacado como extremo por el sector izquierdo durante su carrera, aunque puede jugar también por la derecha y ha estado en algún partido como centrodelantero.

Debutó en Primera División a los 17 años en River Plate de Argentina, gracias al entrenador Marcelo Gallardo. Fue el 18 de julio de 2015 cuando entró en el segundo tiempo del partido que el ‘Millonario’ le ganó 5-1 a Atlético de Rafaela. Ese día le dio una asistencia a Fernando Cavenaghi. Sin embargo, no se sostuvo en el primer equipo y sólo jugó un total de tres partidos.

¿Cómo llegó a debutar en Argentina y no en Ecuador? Se fue a los 11 años a jugar a River. Su historia es bastante particular porque tuvo una prueba con el FC Barcelona de España donde jugó un partido, precisamente, ante el conjunto argentino. Su buen desempeño llevó a que ambos clubes le ofrezcan un contrato.

“Tenía dos contratos. El de River era viajar solo y el de Barcelona era viajar toda la familia con todo incluido. En ese momento, les dije que River por el tema que mis hermanitos estaban en la escuelita, no querían salir del barrio, así fue como llegué“, reveló en una entrevista con Infobae Perú tiempo atrás.

La carrera de Abel Casquete

Abel Casquete nunca pudo asentarse en el primer equipo de River Plate y así fue como estuvo a préstamo en Barcelona SC, Universidad Católica de Ecuador y hasta en Deportivo Morón de la Segunda División de Argentina. Cuando quedó libre del conjunto riverplatense, se fue al Zulia FC de Venezuela en 2019.

Volvió a Ecuador para vestir las camisetas de Orense SC y Guayaquil City, pero sin mucho éxito. Perú lo recibió en 2022 para jugar en el Deportivo Coopsol y, desde ese entonces, no dejó el país. Tuvo un paso de dos años con Los Chankas donde ascendió a Liga 1, pero retornó a Liga 2 para ascender al FC Cajamarca.

En el club cajamarquino, en Liga 2, disputó un total de 23 partidos donde marcó 8 goles y dio 5 asistencias. Su buen desempeño le permite que varios clubes de Liga 1 lo pretendan, entre los que se menciona Universitario, según Zavaleta.

