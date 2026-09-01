¿Rumbo a Matute? Miguel Araujo reveló si se va de Sporting Cristal al explotar tras la derrota con Sport Boys

Miguel Araujo explicó cuál es su futuro en Sporting Cristal y a la vez fue muy claro en el momento que atraviesa el equipo, sobre todo cuando fue uno de los que dio la cara luego de perder en el Callao.

Miguel Araujo fue uno de los jugadores que habló con la prensa local luego de la derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys el pasado 30 de agosto en el Estadio Miguel Grau del Callao. Con notables gestos de molestia y frustración por cómo se dio el encuentro, durante las últimas horas se rumoreó sobre una posible salida del club y fue el propio defensor quien hoy aclaró su futuro deportivo.

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🚨 DURÍSIMO MIGUEL ARAUJO CONTRA LA EXPULSIÓN DE CATRIEL CABELLOS.



🎙️Araujo: "Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá"#SportBoys 1-0 #SportingCristal



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Sabiendo que atraviesan momento complicado y que deben levantar cabeza a como de lugar en este Torneo Clausura 2026, Miguel Araujo conversó con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ para terminar con las habladurías y aclarar su situación contractual. Es más, algunos hinchas íntimos ya lo venían de vuelta en Alianza Lima al conocer de su hinchaje y de su pasado en el equipo.

“Yo firmé por tres años y medio. Llevo uno, me quedan dos y medio. Tengo contrato todavía con Cristal. Si la idea era venir, era también llegar firme y tener algo bueno, algo estable. Ver el tema familiar, donde quedarse, donde establecerse, eso es bueno. Cuando uno está estable, cuando uno está tranquilo con la familia, uno está bien”; explicó Miguel Araujo en el programa mencionado.

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La autocrítica de Miguel Araujo sobre el momento futbolístico de Sporting Cristal

Si bien dejó muy en claro que tiene contrato con Sporting Cristal, el cual por cierto se respetará en primer término ya que no se han dado intereses de otros equipos hasta el momento, Miguel Araujo también fue muy enfático sobre la irregularidad del equipo en esta temporada 2026. Además, dejó un mensaje para Roberto Mosquera y asegura que solo trabajando podrán revertir este lapso.

“Estamos pasando un momento difícil. Tenemos jugadores con mucho talento, pero salir de esto es seguir trabajando y mirar detalles. Hay que estar unidos y seguir entrenando, el 100% ya no va a alcanzar. Necesitamos al Roberto Mosquera que ponga la pausa, que nos tranquilice y que sea el estratega. Él es la cabeza de este grupo. Hasta que no acabe el campeonato, siento que tenemos vida. Los hinchas se merecen lo mejor”; expresó Miguel Araujo.

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Fuente: Sporting Cristal.

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