Mano Menezes lo pidió y Agustín Lozano lleva adelante un nuevo plan para la Selección Peruana

El presidente de la FPF habló sobre el último pedido que hizo Mano Menezes. El plan para los partidos en la altura da un nuevo paso.

La idea de jugar en la altura en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas sigue tomando fuerza en el seno de la Selección Peruana. Es que Mano Menezes hizo un pedido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para impulsar el desarrollo de un local para entrenamientos en Puno, una de las sedes que tendría ‘La Bicolor’ para disputar sus partidos. El presidente Agustín Lozano aseguró que harán la infraestructura que pidió el seleccionador.

Publicidad

El debate por los partidos de altura de la Selección Peruana no ha cambiado los planes que tiene la Federación ni en el comando técnico. El propio Mano Menezes pidió por un local de entrenamientos en la zona de Puno para que ‘La Bicolor’ esté más cómoda, puedan adaptarse a la propia altura y tengan una mejor preparación para sus encuentros.

“Tenemos una necesidad que es construir un lugar de entrenamiento porque no hay un lugar para entrenar todavía (en Puno). La idea es tomar un lugar que ya tenga una base lista para acelerar el proceso porque no tenemos mucho tiempo“, supo decir Mano Menezes en una entrevista con Kevin Pacheco para L1MAX.

Mano Menezes comentó en exclusiva en @L1MAX_ que ha solicitado a la FPF la posibilidad de tener una Videna en Puno, en caso de que la Selección Peruana juegue allí como local en las Eliminatorias. Durante las visitas que realizó junto a Jean Ferrari, encontraron un posible lugar… pic.twitter.com/00Lsw52zvU — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) August 24, 2026

Publicidad

Con el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para setiembre de 2027, el entrenador del seleccionado blanquirrojo necesita utilizar cuanto antes las instalaciones para empezar a entrenar en la altura. “Usted sabe que construir algo requiere un tiempo mayor, y las eliminatorias comienzan en septiembre u octubre del próximo año. Tenemos que probar, tenemos que estar ahí, tenemos que entrenar para ver cómo andan las cosas“, explicó.

Agustín Lozano confirmó que harán una infraestructura para Puno

Mano Menezes adelantó que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se encargaría de la infraestructura que pidió para Puno en los próximos días. El propio mandatario confirmó lo dicho por el seleccionador en una entrevista con L1MAX.

“Todo lo que a nosotros nos requiera la selección nacional masculina, femenina, mayores, menores, vamos a cumplir al 100% (…) Yo estoy saliendo para Puno esta semana y vamos a hacer, vamos a darle esa infraestructura que se pide, porque finalmente no es algo que se construya solamente para la selección, sino que finalmente será para la región de Puno“, indicó Lozano.

Publicidad

🎙️Agustín Lozano: “Yo estoy saliendo para Puno esta semana y vamos a hacer la infraestructura que pide el profe Mano Menezes. No solo es un plan para la selección, sino para toda la región".#L1Radio #LaBicolor



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/SMGzvJ3EIp — L1MAX (@L1MAX_) August 28, 2026

Así, la idea de jugar en la altura va tomando forma y la Selección Peruana sigue trabajando en todo lo que se pueda para contar con todas las facilidades necesarias para dichos duelos en Eliminatorias.

¿Habrá amistosos en la altura para continuar con la preparación?

Lozano también fue consultado por la posibilidad de disputar partidos amistosos en la altura. Si bien aseguró que ese es un tema que debe verlo Mano Menezes, prácticamente dio por hecho que harán pruebas de este estilo.

Publicidad

“El comando técnico es el que tendrá que decidir. Yo sé que vamos a jugar en altura, pero no sé con qué rivales el profe se le ocurrirá jugar, ¿no? Es la voz del profe Mano es la autoridad y no se discute. Lo que él diga se hace”, aseguró.

DATOS CLAVE