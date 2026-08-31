Tensión y fuerte cruce entre Julio César Uribe y un periodista: “Tú respeta mi posición”

El director deportivo de Sporting Cristal tuvo una fuerte reacción ante la insistencia de un periodista por tratar de sacarle una declaración. Clima caliente en los 'Celestes'.

Sporting Cristal vive un clima tenso luego de la derrota ante Sport Boys en el Callao por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. A tal punto que Julio César Uribe, director deportivo de la institución del Rímac, tuvo un cruce con un periodista luego de que no quisiera hablar con él.

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La derrota ante Sport Boys expone el mal momento de Sporting Cristal, que no levanta en la tabla acumulada y se aleja cada vez más de la chance de jugar alguna copa internacional la próxima temporada. Además, el rendimiento ante los ‘Rosados’ no fue bueno.

La única voz que hubo tras la caída fue la de Miguel Araujo, quien tuvo declaraciones muy fuertes contra Catriel Cabellos y contra Roberto Mosquera. Luego de esto, no hubo más declaraciones de alguien del conjunto ‘celeste’. El entrenador no habló en conferencia de prensa por problemas técnicos en el Estadio Miguel Grau del Callao.

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🚨 DURÍSIMO MIGUEL ARAUJO CONTRA LA EXPULSIÓN DE CATRIEL CABELLOS.



🎙️Araujo: "Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá"#SportBoys 1-0 #SportingCristal



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Julio César Uribe no quiso hablar y paró a un futbolista

Así como Mosquera no habló con la prensa, Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal, tampoco quiso manifestarse tras la derrota ante Sport Boys. Un periodista del medio Entre Bolas buscó una reflexión del directivo por el partido y la situación del equipo.

“Un saludo cordial, abrazo y no es momento de hablar por favor. Ustedes lo entienden“, fueron las primeras palabras que esbozó Uribe cuando el periodista le pidió la entrevista. Sin embargo, éste insistió en charlar, lo que provocó una reacción fuerte del director deportivo.

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“A ver, a ver, yo entiendo tu trabajo y lo respeto mucho, tú respeta mi posición. En otro momento conversaremos tranquilo“, dijo Julio César Uribe, mientras se detuvo ante su salida del Estadio Miguel Grau del Callao.

Sporting Cristal es el peor equipo visitante de la Liga 1 en 2026

Sporting Cristal no ha podido hacerse fuerte como visitante, todo un síntoma de su mal rendimiento en esta Liga 1 durante 2026. Según las estadísticas oficiales del torneo, es el peor equipo en condición de visita: ganó un solo partido (fue en la fecha 3 del Torneo Apertura ante Juan Pablo II por 2-0), empató tres y perdió nueve en 13 encuentros. Por lo cual, sólo sumó 6 de los 39 posibles fuera de casa.

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Un dato llamativo y que expone aún más a los ‘Celestes’: en la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, el único equipo que no ganó como visitante fue Sporting Cristal. Todos los partidos de esta jornada tuvieron triunfos del equipo de visita y no hubo empates.

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