El premio de Winston-Salem y el nuevo puesto en el ranking ATP de Ignacio Buse antes del debut en el US Open

Ignacio Buse sigue en franco crecimiento y, nuevamente, está en un buen momento. Se le viene el debut en el US Open 2026, aunque antes de ello, se consagró campeón del ATP 250 de Winston-Salem, lo que le permitió llegar a su mejor puesto en el ranking ATP y ganar un premio importante.
Buse ganó el segundo título ATP de este año y de su carrera con su consagración en el Winston-Salem Open. Le ganó la final al británico Arthur Fery en una actuación contundente en dos sets (6-3 y 6-2). Así, llega de gran forma a su debut en el US Open 2026, su segunda participación en el cuadro principal de este Grand Slam.
History for Peru 🇵🇪 @ignacio_buse wins his second ATP Tour singles title! #WSOpen pic.twitter.com/BOo8Ugh3Xn— Winston-Salem Open (@WSOpen) August 29, 2026
Anteriormente, Nacho se había consagrado en el ATP 500 de Hamburgo, el cual también fue la antesala de otro Grand Slam, Roland Garros. Tras una semana muy desgastante, no pudo hacer nada en su estreno en el Abierto de Francia, ya que perdió contra el ruso Andrey Rublev. En el US Open, le tocará el estadounidense Marcos Giron.
De cualquier manera, pase lo que pase en su participación en el Grand Slam estadounidense, el año 2026 de Buse es inolvidable por los títulos, pero también por estar sosteniéndose en el circuito y jugando en gran nivel. Esto le permite subir en el ranking ATP y también alzarse premios económicos importantes.
¿Cuál es el nuevo puesto de Ignacio Buse en el ranking ATP?
Ignacio Buse, con este nuevo título en Winston-Salem, ganó seis puestos y es el nuevo número 30 del ranking ATP, según la actualización que hizo el organismo en este nuevo inicio de semana. Entre los tenistas que superó en el listado se destacan el francés Ugo Humbert, el argentino Tomás Etcheverry y el británico Cameron Norrie, entre otros.
Tras la victoria de Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem: todos los títulos del tenis peruano en el circuito ATP
Con este puesto 30, el peruano logra su mejor ubicación histórica en el ranking ATP. Por supuesto, esto se debe a que es una de las recientes apariciones del circuito y a que ha logrado muy buenos resultados en esta temporada: los títulos en Hamburgo y Winston-Salem y las semifinales en el ATP 500 de Río de Janeiro, entre tantos torneos.
Perfil de Ignacio Buse en el sitio web de la ATP (Oficial).
Top 50 del ranking ATP (semana del 31/8 al 7/9)
|POS
|JUGADORES
|NACIONALIDAD
|PUNTOS
|1
|Jannik Sinner
|ITA
|12800
|2
|Alexander Zverev
|DEU
|7790
|3
|Carlos Alcaraz
|ESP
|7160
|4
|Felix Auger-Aliassime
|CAN
|4640
|5
|Novak Djokovic
|SRB
|3770
|6
|Flavio Cobolli
|ITA
|3720
|7
|Alex de Minaur
|AUS
|3650
|8
|Daniil Medvedev
|RUS
|3580
|9
|Ben Shelton
|USA
|3480
|10
|Taylor Fritz
|USA
|3475
|11
|Arthur Fils
|FRA
|3140
|12
|Frances Tiafoe
|USA
|2680
|13
|Rafael Jodar
|ESP
|2671
|14
|Lorenzo Musetti
|ITA
|2605
|15
|Learner Tien
|USA
|2565
|16
|Alexander Bublik
|KAZ
|2525
|17
|Brandon Nakashima
|USA
|2485
|18
|Jakub Mensik
|CZE
|2445
|19
|Jiri Lehecka
|CZE
|2420
|20
|Casper Ruud
|NOR
|2385
|21
|Tommy Paul
|USA
|2225
|22
|Luciano Darderi
|ITA
|2175
|23
|Valentin Vacherot
|MCO
|2168
|24
|Andrey Rublev
|RUS
|2080
|25
|Francisco Cerundolo
|ARG
|1980
|26
|Joao Fonseca
|BRA
|1800
|27
|Alejandro Davidovich Fokina
|ESP
|1730
|28
|Alejandro Tabilo
|CHL
|1688
|29
|Arthur Rinderknech
|FRA
|1683
|30
|Ignacio Buse
|PER
|1550
|31
|Ugo Humbert
|FRA
|1545
|32
|Tomas Martin Etcheverry
|ARG
|1440
|33
|Arthur Fery
|GBR
|1415
|34
|Alexander Blockx
|BEL
|1396
|35
|Cameron Norrie
|GBR
|1365
|36
|Matteo Arnaldi
|ITA
|1349
|37
|Zizou Bergs
|BEL
|1345
|38
|Raphael Collignon
|BEL
|1207
|39
|Daniel Mérida
|ESP
|1157
|40
|Luca Van Assche
|FRA
|1140
|41
|Nuno Borges
|PRT
|1135
|42
|Thiago Agustín Tirante
|ARG
|1125
|43
|Matteo Berrettini
|ITA
|1115
|44
|Jan-Lennard Struff
|DEU
|1089
|45
|Juan Manuel Cerundolo
|ARG
|1076
|46
|Alex Michelsen
|USA
|1070
|47
|Hubert Hurkacz
|POL
|1070
|48
|Denis Shapovalov
|CAN
|1065
|49
|Mariano Navone
|ARG
|1065
|50
|Karen Khachanov
|RUS
|1050
¿Cuál fue el premio económico para Ignacio Buse por ser campeón del ATP 250 de Winston-Salem?
En cuanto a premios económicos, Ignacio Buse también suma una cifra importante. Según la ATP, el monto para el campeón del Winston-Salem Open es de 112,420 dólares. Eso se lleva el peruano por su consagración.
En todo caso, su participación en la primera ronda del US Open le significará una ganancia mayor, llamativamente. El Grand Slam estadounidense es uno de los torneos que más dinero entrega en toda la temporada. Por su partido ante Giron, pase lo que pase, el Colo ganará un total de 140 mil dólares, es decir, más de lo que se llevó por salir campeón en Winston-Salem.
Tal como informa el sitio web oficial de la ATP, Ignacio Buse lleva ganados 1,866,885 dólares a lo largo de su carrera, de los cuales, 1,339,362 dólares son de esta temporada.
¿Cuándo debuta Ignacio Buse en el US Open 2026?
Llega el momento del US Open 2026 para Ignacio Buse. Su debut en la primera ronda del Grand Slam estadounidense será este martes 1 de septiembre en la cancha 17 del complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.
El tenista limeño jugará ante el estadounidense Marcos Giron (78º). El partido está estipulado para jugarse no antes de las 3:30 P.M., hora de Perú. Es en el cuarto turno de la cancha 17, ya que habrá dos partidos del cuadro femenino y uno del masculino antes.
Recuerda que todos los partidos del US Open 2026 se pueden ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.
DATOS CLAVE
- Puesto 30 del ranking ATP es la nueva ubicación histórica de Ignacio Buse.
- 112,420 dólares fue el premio por ganar el título en Winston-Salem.
- 1 de septiembre debuta en el US Open 2026 contra Marcos Giron.