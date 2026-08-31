El premio de Winston-Salem y el nuevo puesto en el ranking ATP de Ignacio Buse antes del debut en el US Open

Buse se consagró en Winston-Salem. Así, ganó un premio importante, pero menor a lo comparado con su participación en el US Open. Antes de su debut en el Grand Slam, estrena ranking histórico.

Ignacio Buse sigue en franco crecimiento y, nuevamente, está en un buen momento. Se le viene el debut en el US Open 2026, aunque antes de ello, se consagró campeón del ATP 250 de Winston-Salem, lo que le permitió llegar a su mejor puesto en el ranking ATP y ganar un premio importante.

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Buse ganó el segundo título ATP de este año y de su carrera con su consagración en el Winston-Salem Open. Le ganó la final al británico Arthur Fery en una actuación contundente en dos sets (6-3 y 6-2). Así, llega de gran forma a su debut en el US Open 2026, su segunda participación en el cuadro principal de este Grand Slam.

Anteriormente, Nacho se había consagrado en el ATP 500 de Hamburgo, el cual también fue la antesala de otro Grand Slam, Roland Garros. Tras una semana muy desgastante, no pudo hacer nada en su estreno en el Abierto de Francia, ya que perdió contra el ruso Andrey Rublev. En el US Open, le tocará el estadounidense Marcos Giron.

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De cualquier manera, pase lo que pase en su participación en el Grand Slam estadounidense, el año 2026 de Buse es inolvidable por los títulos, pero también por estar sosteniéndose en el circuito y jugando en gran nivel. Esto le permite subir en el ranking ATP y también alzarse premios económicos importantes.

¿Cuál es el nuevo puesto de Ignacio Buse en el ranking ATP?

Ignacio Buse, con este nuevo título en Winston-Salem, ganó seis puestos y es el nuevo número 30 del ranking ATP, según la actualización que hizo el organismo en este nuevo inicio de semana. Entre los tenistas que superó en el listado se destacan el francés Ugo Humbert, el argentino Tomás Etcheverry y el británico Cameron Norrie, entre otros.

Con este puesto 30, el peruano logra su mejor ubicación histórica en el ranking ATP. Por supuesto, esto se debe a que es una de las recientes apariciones del circuito y a que ha logrado muy buenos resultados en esta temporada: los títulos en Hamburgo y Winston-Salem y las semifinales en el ATP 500 de Río de Janeiro, entre tantos torneos.

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Perfil de Ignacio Buse en el sitio web de la ATP (Oficial).

Top 50 del ranking ATP (semana del 31/8 al 7/9)

POS JUGADORES NACIONALIDAD PUNTOS 1 Jannik Sinner ITA 12800 2 Alexander Zverev DEU 7790 3 Carlos Alcaraz ESP 7160 4 Felix Auger-Aliassime CAN 4640 5 Novak Djokovic SRB 3770 6 Flavio Cobolli ITA 3720 7 Alex de Minaur AUS 3650 8 Daniil Medvedev RUS 3580 9 Ben Shelton USA 3480 10 Taylor Fritz USA 3475 11 Arthur Fils FRA 3140 12 Frances Tiafoe USA 2680 13 Rafael Jodar ESP 2671 14 Lorenzo Musetti ITA 2605 15 Learner Tien USA 2565 16 Alexander Bublik KAZ 2525 17 Brandon Nakashima USA 2485 18 Jakub Mensik CZE 2445 19 Jiri Lehecka CZE 2420 20 Casper Ruud NOR 2385 21 Tommy Paul USA 2225 22 Luciano Darderi ITA 2175 23 Valentin Vacherot MCO 2168 24 Andrey Rublev RUS 2080 25 Francisco Cerundolo ARG 1980 26 Joao Fonseca BRA 1800 27 Alejandro Davidovich Fokina ESP 1730 28 Alejandro Tabilo CHL 1688 29 Arthur Rinderknech FRA 1683 30 Ignacio Buse PER 1550 31 Ugo Humbert FRA 1545 32 Tomas Martin Etcheverry ARG 1440 33 Arthur Fery GBR 1415 34 Alexander Blockx BEL 1396 35 Cameron Norrie GBR 1365 36 Matteo Arnaldi ITA 1349 37 Zizou Bergs BEL 1345 38 Raphael Collignon BEL 1207 39 Daniel Mérida ESP 1157 40 Luca Van Assche FRA 1140 41 Nuno Borges PRT 1135 42 Thiago Agustín Tirante ARG 1125 43 Matteo Berrettini ITA 1115 44 Jan-Lennard Struff DEU 1089 45 Juan Manuel Cerundolo ARG 1076 46 Alex Michelsen USA 1070 47 Hubert Hurkacz POL 1070 48 Denis Shapovalov CAN 1065 49 Mariano Navone ARG 1065 50 Karen Khachanov RUS 1050

¿Cuál fue el premio económico para Ignacio Buse por ser campeón del ATP 250 de Winston-Salem?

En cuanto a premios económicos, Ignacio Buse también suma una cifra importante. Según la ATP, el monto para el campeón del Winston-Salem Open es de 112,420 dólares. Eso se lleva el peruano por su consagración.

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En todo caso, su participación en la primera ronda del US Open le significará una ganancia mayor, llamativamente. El Grand Slam estadounidense es uno de los torneos que más dinero entrega en toda la temporada. Por su partido ante Giron, pase lo que pase, el Colo ganará un total de 140 mil dólares, es decir, más de lo que se llevó por salir campeón en Winston-Salem.

Tal como informa el sitio web oficial de la ATP, Ignacio Buse lleva ganados 1,866,885 dólares a lo largo de su carrera, de los cuales, 1,339,362 dólares son de esta temporada.

¿Cuándo debuta Ignacio Buse en el US Open 2026?

Llega el momento del US Open 2026 para Ignacio Buse. Su debut en la primera ronda del Grand Slam estadounidense será este martes 1 de septiembre en la cancha 17 del complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

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El tenista limeño jugará ante el estadounidense Marcos Giron (78º). El partido está estipulado para jugarse no antes de las 3:30 P.M., hora de Perú. Es en el cuarto turno de la cancha 17, ya que habrá dos partidos del cuadro femenino y uno del masculino antes.

Recuerda que todos los partidos del US Open 2026 se pueden ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

DATOS CLAVE

Puesto 30 del ranking ATP es la nueva ubicación histórica de Ignacio Buse .

es la nueva ubicación histórica de . 112,420 dólares fue el premio por ganar el título en Winston-Salem.

fue el premio por ganar el título en Winston-Salem. 1 de septiembre debuta en el US Open 2026 contra Marcos Giron.