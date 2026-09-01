Con Botafogo: los 2 equipos de Brasil que quieren sacar a Horacio Melgarejo de Cienciano

Horacio Melgarejo está dando la hora al mando de Cienciano y desde el poderoso Brasileirao lo evalúan muy de cerca. A falta de una renovación en Cusco, el estratega podría dar un salto de calidad rumbo al 2027.

Cienciano es el único equipo peruano que se mantiene en competencia internacional y se alista para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con Horacio Melgarejo a la cabeza como uno de los gestores de este buen rendimiento del equipo, ahora resulta que el estratega argentino viene sonando con fuerza en el medio brasileño como refuerzo.

Publicidad

Fuente: Cienciano.

“El DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, se encuentra en conversaciones con Botafogo y otro club brasileño con participación en copa internacional. Melgarejo actualmente tiene contrato hasta finales de 2026 con Cienciano”; reveló el día de hoy el comunicador deportivo Gustavo Adrianzén Romo a través de su cuenta de ‘X’ sobre la posibilidad de que el entrenador pueda marcharse de Cusco.

El DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, se encuentra en conversaciones con Botafogo y otro club brasileño con participación en copa internacional. Melgarejo actualmente tiene contrato hasta finales de 2026 con Cienciano. pic.twitter.com/67TOTov09s — Gustavo Adrianzén Romo (@Gusadro) September 1, 2026

Publicidad

Frente a esta información que sin duda alguna ha generado revuelo en el ámbito deportivo nacional, es importante resaltar que no se ha podido revelar qué equipo brasileño sería el segundo interesado en los servicios de Horacio Melgarejo. Tampoco se ha conocido la postura de Cienciano sobre la continuidad del entrenador, quien claramente ya empezó a visualizar su futuro más cercano.

Cienciano se prepara para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Con Horacio Melgarejo como entrenador hasta el término de la presente temporada, Cienciano no tiene por qué pensar en otro aspecto que no sea la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El rival de turno será Montevideo City Torque y el primer encuentro se disputará en la ciudad del Cusco, así que una victoria con diferencia en el marcador es realmente clave.

La ida está programada para jugarse el jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el partido de vuelta será el jueves 17 de septiembre a la misma hora en el Estadio Centenario de Montevideo. En medio de estos duelos, Cienciano deberá enfrentar a FC Cajamarca y a ADT de Tarma en condición de visita. Veremos finalmente cómo le va al equipo cusqueño.

Publicidad

Fuente: Conmebol Sudamericana.

DATOS CLAVES