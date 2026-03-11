Talía Azcarate, tras la amenaza de muerte que recibió y la denuncia que hizo: “Voy a continuar para dejar un precedente”

La periodista deportiva Talía Azcárate denunció haber sido víctima de amenazas de muerte en redes sociales, situación que encendió nuevamente las alarmas sobre el nivel de violencia que se vive alrededor del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

El hecho generó preocupación en el entorno periodístico y abrió el debate sobre los límites de las críticas y el respeto hacia los comunicadores. Ante lo ocurrido, la comentarista decidió tomar acciones legales y poner el caso en conocimiento de las autoridades.

Tweet placeholder

Según explicó, su intención es marcar un precedente frente a este tipo de agresiones que, en muchos casos, surgen a partir de opiniones expresadas en los medios o plataformas digitales.

Publicidad

Publicidad

Explicó por qué decidió denunciar las amenazas

Durante su participación en el programa ‘Hablemos de MAX’ de L1 Max, Talía Azcárate explicó las razones que la llevaron a no dejar pasar lo ocurrido y continuar con el proceso legal.

“Ahora la gente va a tener que pensar mejor qué escribe o cómo se dirige hacia nosotros y en general. Yo soy respetuosa con la gente que trabajo, en los lugares donde me desenvuelvo y espero exactamente lo mismo hacia mi persona”, señaló en primera instancia.

ver también Juan Reynoso, tras gestos provocadores contra hinchada de Alianza Lima: “Yo nunca provoqué a nadie”

En esa misma línea, sostuvo que decidió tomar medidas para marcar un límite frente a los ataques que suelen recibir los periodistas en redes sociales. “Yo creo que es importante ponerle un freno a esto, porque esto viene escalando de una forma preocupante”, agregó.

Publicidad

Publicidad

“No deberíamos trabajar con miedo”: la reflexión de la periodista

Azcárate también cuestionó el clima de hostilidad que se ha generado en el entorno del fútbol, donde las opiniones periodísticas suelen ser interpretadas como ataques por parte de algunos hinchas.

“¿Por qué tendríamos que ir a trabajar con miedo o tener miedo de dar una opinión? Cuando finalmente es una opinión y no más que eso”, expresó.

La periodista explicó que el problema se ha intensificado en los últimos años debido a la polarización entre seguidores de distintos equipos. “Hemos entrado en una etapa donde todo se ha vuelto una guerra, donde los hinchas de diferentes equipos creen que los estás atacando y que dices algo para condicionar o que quieres desestabilizar”, comentó.

Publicidad

Publicidad

Seguirá con el proceso legal

Finalmente, aseguró que continuará con la denuncia hasta las últimas consecuencias con el objetivo de sentar un precedente frente a este tipo de amenazas.

“Todo tiene un límite y cuando vi el video ayer me pareció demasiado. Voy a continuar el proceso hasta las últimas consecuencias, creo que es la única forma de dejar un precedente”, concluyó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Talía Azcárate denunció penalmente haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales.

La comentarista de L1 Max decidió continuar el proceso legal para sentar un precedente judicial.

La periodista tomó la decisión tras visualizar un video con agresiones que consideró un límite inaceptable.

Publicidad