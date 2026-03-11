¡Hat trick de Valverde! EN VIVO Real Madrid 3-0 Manchester City por la Champions League: VER gratis AQUÍ vía TV Espn y Disney, minuto a minuto

El Santiago Bernabéu se viste de gala para recibir el duelo más esperado de los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City. Ambos equipos llegan a esta instancia con la presión de demostrar quién es el verdadero monarca del continente en la actualidad.
Así llega el Real Madrid y Manchester City
La escuadra de Álvaro Arbeloa afronta este compromiso con bajas sensibles en su columna vertebral, lo que obligará a realizar ajustes tácticos de última hora. La resiliencia europea de los blancos será puesta a prueba ante el equipo más regular de la Premier League.
Por su parte, el conjunto dirigido por Pep Guardiola busca aprovechar su buen momento colectivo para asaltar la capital española por segunda vez esta temporada. Los ciudadanos llegan con su plantilla estelar completa, liderados por un bloque ofensivo que no perdona errores.
El historial reciente favorece un espectáculo de alta intensidad, donde el control del mediocampo será la clave para inclinar la balanza. Se espera un planteamiento estratégico donde la posesión del City choque contra la velocidad en transición del equipo merengue.
Este enfrentamiento no solo define un pase a la siguiente ronda, sino que también pone en juego el orgullo de los dos máximos favoritos al título. La atención del mundo futbolístico está centrada en cada movimiento que ocurra sobre el césped del coliseo blanco.
Sigue aquí la cobertura más completa con todos los detalles, jugadas polémicas y goles de este emocionante minuto a minuto. No te pierdas ninguna incidencia de este choque que promete marcar un antes y un después en la presente edición de la Champions League.
¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs. Manchester City?
El esperado choque entre el Real Madrid y el Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League se disputa hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, a las 21:00 horas en España. En el resto del mundo, el balón comenzará a rodar a las 14:00 horas en México, las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, las 16:00 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (ET), y finalmente a las 17:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Manchester City?
Para seguir en directo el partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, la transmisión en España estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y la plataforma Movistar+. En Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, etc.), el encuentro se podrá ver a través de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, mientras que en México la señal oficial será TNT Sports y Max (anteriormente HBO Max). Por su parte, en Estados Unidos el duelo estará disponible en inglés por Paramount+ y en español a través de TUDN y ViX, asegurando una cobertura global para este choque de octavos de final. Todos los detalles en nuestro minuto a minuto de Bolavip Perú.
DATOS CLAVES
- Real Madrid y Manchester City chocan hoy 11 de marzo por la Champions League.
- 15:00 horas de Perú iniciará el partido transmitido por ESPN y Disney+ Premium.
- Álvaro Arbeloa dirige al Madrid con bajas ante el City de Pep Guardiola.