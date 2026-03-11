¡Hat trick de Valverde! EN VIVO Real Madrid 3-0 Manchester City por la Champions League: VER gratis AQUÍ vía TV Espn y Disney, minuto a minuto

El Real Madrid está dispuesto a despedir a Álvaro Arbeloa si el equipo es eliminado de la UEFA Champions League por el Manchester City. Arbeloa ya es consciente de la situación y sabe que su futuro en el club puede depender del resultado de la eliminatoria.

El Real Madrid cree que para ganar al Manchester City en la Champions League todo pasa por Vinícius Jr. Información que nace desde los medios de comunicación españoles.

Los futbolistas de Real Madrid, concentraron ante Manchester City. Están listos para el partido de un momento por UEFA Champions League.

Todavía quedan entradas disponibles en la web del club para el Real Madrid vs Man City. El Santiago Bernabéu espera por una jornada de UEFA Champions League.

Pep Guardiola quiere aprovechar al máximo la ausencia de Kylian Mbappé y Jude Bellingham y se lanzará al ataque en el Bernabéu esta noche. Pep Guardiola quiere aprovechar al máximo la ausencia de Kylian Mbappé y Jude Bellingham y se lanzará al ataque en el Bernabéu esta noche.

Real Madrid y Manchester City en la zona de los pasillos. A minutos de salir al Estadio Santiago Bernabéu.

Manchester City está lúcido a la hora de jugar. Parece ser el mejor en cancha en estos primeros minutos.

Gran jugada de Vinicius Jr. con Brahim Díaz. Pero el futbolista merengue no logró definir a placer. Termina todo en tiro de esquina.

Se plantó mejor en la cancha con el paso de minutos. Real Madrid está más cuidadoso en sus incursiones.

Antoine Semenyo había recibido un balón en profundidad, se resbaló al final. No pudo rematar y terminó en mano atacando. Salida para el Real Madrid.

Federico Valverde hace un jugada personal maravillosa. Se lleva a todos por potencia y velocidad. Control orientado, para dejar en el camino a Gianluigi Donnarumma. Anotando el primero.

Manchester City después del primer golpe recibido. Ahora sale a buscar el empate de forma inmediata. No lo sufría, pero es así el Real Madrid.

Enorme tanto de Federico Valverde. Después de una jugada maravillosa de Brahim Díaz. Golea al Manchester City, en una noche mágica del capitán merengue.

El equipo de Álvaro Arbeloa está haciendo de forma correcta, las coberturas. Siendo esto un problema para Manchester City, que quiere entrar tocando al área rival, sin mayor éxito.

El Santiago Bernabéu se viste de gala para recibir el duelo más esperado de los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City. Ambos equipos llegan a esta instancia con la presión de demostrar quién es el verdadero monarca del continente en la actualidad.

Así llega el Real Madrid y Manchester City

La escuadra de Álvaro Arbeloa afronta este compromiso con bajas sensibles en su columna vertebral, lo que obligará a realizar ajustes tácticos de última hora. La resiliencia europea de los blancos será puesta a prueba ante el equipo más regular de la Premier League.

Por su parte, el conjunto dirigido por Pep Guardiola busca aprovechar su buen momento colectivo para asaltar la capital española por segunda vez esta temporada. Los ciudadanos llegan con su plantilla estelar completa, liderados por un bloque ofensivo que no perdona errores.

El historial reciente favorece un espectáculo de alta intensidad, donde el control del mediocampo será la clave para inclinar la balanza. Se espera un planteamiento estratégico donde la posesión del City choque contra la velocidad en transición del equipo merengue.

Hoy se juega el Real Madrid vs. Manchester City. (Foto: X).

Este enfrentamiento no solo define un pase a la siguiente ronda, sino que también pone en juego el orgullo de los dos máximos favoritos al título. La atención del mundo futbolístico está centrada en cada movimiento que ocurra sobre el césped del coliseo blanco.

Sigue aquí la cobertura más completa con todos los detalles, jugadas polémicas y goles de este emocionante minuto a minuto. No te pierdas ninguna incidencia de este choque que promete marcar un antes y un después en la presente edición de la Champions League.

ver también ¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League?

¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs. Manchester City?

El esperado choque entre el Real Madrid y el Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League se disputa hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, a las 21:00 horas en España. En el resto del mundo, el balón comenzará a rodar a las 14:00 horas en México, las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, las 16:00 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (ET), y finalmente a las 17:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Manchester City?

Para seguir en directo el partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, la transmisión en España estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y la plataforma Movistar+. En Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, etc.), el encuentro se podrá ver a través de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, mientras que en México la señal oficial será TNT Sports y Max (anteriormente HBO Max). Por su parte, en Estados Unidos el duelo estará disponible en inglés por Paramount+ y en español a través de TUDN y ViX, asegurando una cobertura global para este choque de octavos de final. Todos los detalles en nuestro minuto a minuto de Bolavip Perú.

Horario para ver el Real Madrid vs. Manchester City. (Foto: X).

DATOS CLAVES