¡Hat trick de Valverde! EN VIVO Real Madrid 3-0 Manchester City por la Champions League: VER gratis AQUÍ vía TV Espn y Disney, minuto a minuto

El partido estelar de Champions League para hoy es Real Madrid vs. Manchester City. Sigue el minuto a minuto, en nuestra transmisión en vivo.

52': BUENA DEFENSA DEL REAL MADRID

El equipo de Álvaro Arbeloa está haciendo de forma correcta, las coberturas. Siendo esto un problema para Manchester City, que quiere entrar tocando al área rival, sin mayor éxito.

49': MANCHESTER CITY CONFUNDIDO

Está siendo complicado el partido para los ingleses. No pueden concretar de manera solvente, algún ataque.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Real Madrid y Manchester City están jugando el complemento. Enorme partido que nos espera ahora, en los 45 minutos pendientes.

¡FINAL DEL PRIMER TIMPO!

Real Madrid vence 3-0 al Manchester Ciy con tres tantos de Federico Valverde. Solo en 45 minutos iniciales, de este maravilloso duelo.

Imagen

45': MANCHESTER CITY DESORIENTADO

El primer tiempo está siendo perfecto del Real Madrid. Enorme gestió de talento y sacrificio. 

¡GOL DEL REAL MADRID!

Enorme tanto de Federico Valverde. Después de una jugada maravillosa de Brahim Díaz. Golea al Manchester City, en una noche mágica del capitán merengue.

39': FALTA EN OFENSIVA

Manchester City no puede plantarse en ofensiva. La defensa del Real Madrid está bien cómoda. Rechazando todo.

35': INTENTA LLEGAR AL DESCUENTO

El cuadro de Guardiola busca por las bandas pero sin mayor profundidad. Real Madrid está bien metido atrás.

31': REAL MADRID NO PIERDE NADA

Presionan alto, van con toda velocidad. Manchester City está conmovido, y al cachetazo para caer en este primer tiempo.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Otra vez Federico Valverde, pone el segundo contra Manchester City. Pegándole con pierna izquierda, dejando sin respuesta a Gianluigi Donnarumma.

24': AHORA SALEN CON TODO

Manchester City después del primer golpe recibido. Ahora sale a buscar el empate de forma inmediata. No lo sufría, pero es así el Real Madrid.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Federico Valverde hace un jugada personal maravillosa. Se lleva a todos por potencia y velocidad. Control orientado, para dejar en el camino a Gianluigi Donnarumma. Anotando el primero.

19': NUEVA OPORTUNIDAD

Bernardo Silva encontró un balón libre. Remato apenas desviado, se salvó el Real Madrid.

16': LA TUVO EL MANCHESTER CITY

Antoine Semenyo había recibido un balón en profundidad, se resbaló al final. No pudo rematar y terminó en mano atacando. Salida para el Real Madrid.

14': MANCHESTER CITY DOMINADOR

Se plantó mejor en la cancha con el paso de minutos. Real Madrid está más cuidadoso en sus incursiones.

8': LA TUVO EL REAL MADRID

Gran jugada de Vinicius Jr. con Brahim Díaz. Pero el futbolista merengue no logró definir a placer. Termina todo en tiro de esquina.

8': SUFRE EN DEFENSA EL REAL MADRID

Manchester City está lúcido a la hora de jugar. Parece ser el mejor en cancha en estos primeros minutos.

6': MANCHESTER CITY DE CONTRA

Ante cualquier error del Real Madrid. El equipo de Guardiola utiliza bien su velocidad para atacar en cualquier momento.

2': REAL MADRID MUEVE TODO

Contra Manchester City salió a jugar, adelantando la línea de defensores. Para proponer ataques constantes.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Real Madrid y Manchester City por la UEFA Champions League.

¡LOS CAPITANES PREVIO AL PARTIDO!

Federico Valverder y Bernardo Silva se saludan. Pensando en el partido de minutos por delante.

¡INSTANTES ANTES DEL PARTIDO!

Real Madrid y Manchester City en la zona de los pasillos. A minutos de salir al Estadio Santiago Bernabéu.

¡LO TIENE ESTUDIADO TODO!

Pep Guardiola quiere aprovechar al máximo la ausencia de Kylian Mbappé y Jude Bellingham y se lanzará al ataque en el Bernabéu esta noche.

Imagen

¡ASÍ LLEGÓ EL REAL MADRID!

Los aficionados recibieron al cuadro merengue, con canticos y momentos emotivos.

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

Real Madrid XI: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni; Brahim, Thiago, Arda Guler; Vinicius.

Manchester City XI: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo; Savinho, Semenyo, Doku; Haaland.

Imagen
¡LOS FANS TIENEN QUE APURARSE!

Todavía quedan entradas disponibles en la web del club para el Real Madrid vs Man City. El Santiago Bernabéu espera por una jornada de UEFA Champions League.

Imagen

¡ASÍ LLEGARON LOS MERENGUES!

Los futbolistas de Real Madrid, concentraron ante Manchester City. Están listos para el partido de un momento por UEFA Champions League.

¡LA ESTRELLA MERENGUE!

El Real Madrid cree que para ganar al Manchester City en la Champions League todo pasa por Vinícius Jr. Información que nace desde los medios de comunicación españoles.

Imagen

¡ATENCIÓN ÁLVARO ARBELOA!

El Real Madrid está dispuesto a despedir a Álvaro Arbeloa si el equipo es eliminado de la UEFA Champions League por el Manchester City. Arbeloa ya es consciente de la situación y sabe que su futuro en el club puede depender del resultado de la eliminatoria.

Imagen

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDO!

Real Madrid y Manchester City se enfrentan hoy por la UEFA Champions League.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

¡Hat trick de Valverde! EN VIVO Real Madrid 3-0 Manchester City por la Champions League
© Getty¡Hat trick de Valverde! EN VIVO Real Madrid 3-0 Manchester City por la Champions League

El Santiago Bernabéu se viste de gala para recibir el duelo más esperado de los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City. Ambos equipos llegan a esta instancia con la presión de demostrar quién es el verdadero monarca del continente en la actualidad.

Así llega el Real Madrid y Manchester City

La escuadra de Álvaro Arbeloa afronta este compromiso con bajas sensibles en su columna vertebral, lo que obligará a realizar ajustes tácticos de última hora. La resiliencia europea de los blancos será puesta a prueba ante el equipo más regular de la Premier League.

Por su parte, el conjunto dirigido por Pep Guardiola busca aprovechar su buen momento colectivo para asaltar la capital española por segunda vez esta temporada. Los ciudadanos llegan con su plantilla estelar completa, liderados por un bloque ofensivo que no perdona errores.

El historial reciente favorece un espectáculo de alta intensidad, donde el control del mediocampo será la clave para inclinar la balanza. Se espera un planteamiento estratégico donde la posesión del City choque contra la velocidad en transición del equipo merengue.

Imagen
Hoy se juega el Real Madrid vs. Manchester City. (Foto: X).

Este enfrentamiento no solo define un pase a la siguiente ronda, sino que también pone en juego el orgullo de los dos máximos favoritos al título. La atención del mundo futbolístico está centrada en cada movimiento que ocurra sobre el césped del coliseo blanco.

Sigue aquí la cobertura más completa con todos los detalles, jugadas polémicas y goles de este emocionante minuto a minuto. No te pierdas ninguna incidencia de este choque que promete marcar un antes y un después en la presente edición de la Champions League.

¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League?

¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs. Manchester City?

El esperado choque entre el Real Madrid y el Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League se disputa hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, a las 21:00 horas en España. En el resto del mundo, el balón comenzará a rodar a las 14:00 horas en México, las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, las 16:00 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (ET), y finalmente a las 17:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Manchester City?

Para seguir en directo el partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, la transmisión en España estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y la plataforma Movistar+. En Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, etc.), el encuentro se podrá ver a través de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, mientras que en México la señal oficial será TNT Sports y Max (anteriormente HBO Max). Por su parte, en Estados Unidos el duelo estará disponible en inglés por Paramount+ y en español a través de TUDN y ViX, asegurando una cobertura global para este choque de octavos de final. Todos los detalles en nuestro minuto a minuto de Bolavip Perú.

Imagen
Horario para ver el Real Madrid vs. Manchester City. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Real Madrid y Manchester City chocan hoy 11 de marzo por la Champions League.
  • 15:00 horas de Perú iniciará el partido transmitido por ESPN y Disney+ Premium.
  • Álvaro Arbeloa dirige al Madrid con bajas ante el City de Pep Guardiola.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
