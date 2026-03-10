Juan Reynoso, entrenador de FBC Melgar, habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. A su vez, el ‘Cabezón’ se manifestó luego de unos polémicos gestos que realizó contra la hinchada blanquiazul. También habló sobre su pasado en el cuadro ‘íntimo’.

Publicidad

Publicidad

FBC Melgar sufrió su tercera derrota de manera consecutiva. En Matute, Alianza Lima le jugó un buen partido y lo venció por 3-1. Para Juan Reynoso, la caída le genera problemas y hasta cierta desestabilidad respecto a su futuro como entrenador del ‘Dominó’. No obstante, se volvió noticia por su reacción ante los silbidos del público local.

El exentrenador de la Selección Peruana reaccionó con algunos gestos provocadores. Señaló con dos dedos y al campo de juego refiriéndose a los dos títulos que logró con Universitario, es decir, a las vueltas olímpicas de 1993 como jugador y 2009 como entrenador.

Publicidad

Publicidad

Tras esta polémica, Reynoso habló en conferencia de prensa sobre lo ocurrido y aseguró que no provocó a nadie. “No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si me insultan, obviamente tengo que responder. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, no tengo problema“, dijo.

Juan Reynoso confesó que pudo haber vuelto a Alianza Lima

Juan Reynoso también habló sobre su pasado en Alianza Lima. Si bien supo ser ídolo en Universitario, reveló que pudo haber vuelto a vestir los colores blanquiazules durante su etapa como jugador. “Había un par de técnicos que, por temor a la hinchada, no me dejaron venir“, tiró.

Publicidad

Publicidad

“Es distinto, pero esta es mi casa; yo vine aquí a los 12 años. Mucha gente no se acuerda pero vine y me dijeron eres bienvenido acá”, precisó. Y agregó: “Algunos contaron una leyenda urbana que nunca fue verdad. Yo no soy malagradecido con la institución, pero cuando a uno le faltan el respeto, tiene que responder“.

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Alianza Lima 3-1 Melgar

¿Juan Reynoso puede dejar su cargo en FBC Melgar?

Juan Reynoso acumula tres derrotas seguidas tras un inicio alentador con tres triunfos en Liga 1. Sin embargo, fue eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano. Así, si bien su puesto no corre peligro por ahora, deberá ganar ante Atlético Grau en Arequipa para alejar cualquier posibilidad de salida que pueda surgir y mejorar la imagen de FBC Melgar.

Datos claves

Juan Reynoso y FBC Melgar perdieron 3-1 contra Alianza Lima en el Apertura 2026.

y FBC Melgar perdieron 3-1 contra Alianza Lima en el Apertura 2026. Dos títulos con Universitario señaló con gestos: 1993 como jugador y 2009 como entrenador.

con Universitario señaló con gestos: 1993 como jugador y 2009 como entrenador. Tres derrotas seguidas registra FBC Melgar tras ser eliminado de Copa Sudamericana por Cienciano.

Publicidad