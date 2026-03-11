¿Por qué no juegan Kylian Mbappé, Bellingham ni Rodrygo en Real Madrid vs. Manchester City hoy?

Real Madrid cuenta con muchas bajas para el partido ante Manchester City de este miércoles 11 de marzo por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Álvaro Arbeloa, entre otros, no cuenta con Kylian Mbappé, Jude Bellingham ni Rodrygo Goes para este encuentro decisivo en el Estadio Santiago Bernabéu.

La lista de convocados del Real Madrid, informada en las primeras horas de este miércoles, mostró varios ausentes. Entre los más destacados se encuentran Mbappé, Bellingham y Rodrygo, tres futbolistas que, tranquilamente, podrían ser titulares en caso de que estuviesen a disposición.

Los convocados del Real Madrid para enfrentar a Manchester City (Oficial).

¿Por qué no juegan Mbappé, Bellingham ni Rodrygo en Real Madrid vs. Manchester City?

Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo Goes están lesionados, por lo que son bajas en Real Madrid para jugar este miércoles en el Santiago Bernabéu ante Manchester City. Los tres futbolistas padecen distintas dolencias que le impiden formar parte de este duelo.

Parte médico de Mbappé del pasado 2 de marzo (Real Madrid).

En el caso de Kylian Mbappé, se está recuperando de un esguince en su rodilla izquierda. Según afirmó Arbeloa, está poniéndose a tono físico y no lo descarta para que pueda jugar el partido de vuelta en Manchester la próxima semana.

Jude Bellingham, por su parte, sigue lidiando con una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, la cual sufrió a inicios del mes de febrero. Su recuperación es lenta y recién volvería a entrenarse de forma normal para fines de marzo.

En tanto, lo de Rodrygo Goes ya es bien conocido. Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá para 10 meses de recuperación. Recientemente, según informó Real Madrid, fue operado con éxito.

Rodrygo fue operado (X @RodrygoGoes).



El resto de las bajas que tiene Real Madrid son David Alaba, Éder Militao, Álvaro Carreras y Dani Ceballos. Todos ellos arrastran diferentes lesiones, por lo que no están a disposición siquiera en el banco de suplentes para este partido.

La alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Manchester City

Si bien Arbeloa mantiene algunas dudas, sobre todo en defensa y el mediocampo, la alineación titular del Real Madrid tendría a Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni; Brahim Díaz, Arda Güler, Thiago Pitarch; y Vinícius Júnior.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se juega este miércoles 11 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City?

El juego entre ‘Merengues’ y ‘Citizens’ se transmite en vivo por ESPN (Colombia) para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que va por FOX Sports Argentina. En tanto, online se puede ver por Disney+ Premium.

Por su parte, en México, se ve por FOX One. Y, en los Estados Unidos, va por Paramount+, DAZN USA y SiriusXM FC.

