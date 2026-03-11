¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League?

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles 11 de marzo por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Santiago Bernabéu es el escenario para este primer duelo entre dos de los equipos más importantes de Europa durante el último tiempo.

Los ‘Merengues’ buscarán hacerse fuertes en casa para sacar ventaja en los primeros 90 minutos. Tras quedar afuera de la Copa del Rey y perder terreno en la lucha por el título de LALIGA, la Champions League pasa a ser prioridad absoluta, pero el camino no es sencillo.

En dicho camino, el primer rival de peso es el Manchester City de Pep Guardiola, que también está con mucha actividad en las copas inglesas, pero también en la Premier League 2025-26 donde pelea mano a mano con Arsenal por el título. De todas maneras, la Champions también es una oportunidad importante para los ‘Citizens’.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana al Manchester City?

Si Real Madrid le gana el partido de ida al Manchester City, quedará con ventaja en la serie de octavos de final. Además, daría un paso muy grande para asegurar la clasificación a los cuartos de Champions League. Por supuesto, no se define la serie por completo, pero ganar de local es muy importante para no llegar al partido en el Etihad Stadium con obligaciones.

ver también Pep Guardiola atento: con Mbappé, todas las bajas de Real Madrid ante Manchester City

¿Qué pasa si Real Madrid empata ante Manchester City?

Si Real Madrid empata ante Manchester City dejaría la serie más que abierta. Esto haría que, para el partido de vuelta en el Etihad Stadium, los ‘Merengues’ tengan que ir a buscar sí o sí el triunfo para poder clasificar a cuartos de final.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Manchester City?

Si Real Madrid pierde ante Manchester City, será el peor escenario posible. La diferencia de gol será clave, ya que perder por más de un gol, complicará las posibilidades de clasificación en el siguiente encuentro. Además, eso lo obligará a ganar de visitante en Manchester y por una diferencia amplia para soñar con los cuartos de final.

Las posibles alineaciones para Real Madrid vs. Manchester City

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni; Brahim Díaz, Arda Güler, Thiago Pitarch; y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se juega este miércoles 11 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City?

El juego entre ‘Merengues’ y ‘Citizens’ se transmite en vivo por ESPN (Colombia) para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que va por FOX Sports Argentina. En tanto, online se puede ver por Disney+ Premium.

Por su parte, en México, se ve por FOX One. Y, en los Estados Unidos, va por Paramount+, DAZN USA y SiriusXM FC.

Datos claves