Amenazaron de muerte a la periodista Talía Azcárate: el fuerte descargo y la denuncia que hizo

La periodista deportiva Talía Azcárate denunció públicamente haber recibido graves amenazas de muerte por parte de presuntos barristas. El repudiable hecho ocurrió tras la difusión de un video en redes sociales donde sujetos identificados con Alianza Lima la amedrentaban directamente.
Talía Azcárate levantó una denuncia
Durante la última emisión del programa en L1 MAX, la comunicadora decidió romper el silencio para visibilizar la gravedad de la situación. Con una postura firme, Azcárate dejó claro que estas acciones cruzan la línea de la pasión deportiva para convertirse en delitos flagrantes.
“Hoy por la tarde me llegó un video de unos seudo hinchas donde se me amenazaba de muerte”, relató la periodista frente a las cámaras. Sus palabras generaron un eco inmediato en la audiencia y en el gremio periodístico, que cerró filas en su defensa.
Ante la magnitud de las amenazas, Talía confirmó que ya ha iniciado las acciones legales correspondientes para salvaguardar su integridad física. “Me he puesto en comunicación con el Ministerio de la Mujer para hacer la denuncia”, sentenció la panelista de televisión.
Talía Azcárate expone su situación
Este incidente no es un hecho aislado, ya que la periodista ha enfrentado anteriormente campañas de hostigamiento y acoso en plataformas digitales. Sin embargo, el nivel de violencia ha escalado en esta ocasión con pruebas audiovisuales que ya están en manos de las autoridades.
Diversas instituciones y colegas del medio deportivo han expresado su solidaridad con Azcárate, exigiendo que se identifique a los responsables del video. La seguridad de los comunicadores en el ejercicio de su labor es un tema que vuelve a ponerse bajo la lupa en el fútbol peruano.
El estado peruano debe tomar consideraciones
El uso de la imagen de familiares y los ataques personales son tácticas comunes de estos grupos para silenciar la opinión técnica de las periodistas. Azcárate reafirmó que no dará marcha atrás y que buscará justicia frente a este preocupante acto de amedrentamiento criminal.
Se espera que el Ministerio Público y la Policía Nacional actúen de oficio tras la denuncia presentada por la periodista de L1 MAX. El fútbol peruano requiere un entorno seguro donde la crítica deportiva pueda ejercerse sin temor a represalias violentas.
DATOS CLAVES
- Talía Azcárate denunció amenazas de muerte de presuntos barristas de Alianza Lima en video.
- Ministerio de la Mujer recibió la denuncia legal de la periodista deportiva afectada.
- L1 MAX transmitió la declaración pública donde la comunicadora confirmó las acciones legales.