Amenazaron de muerte a la periodista Talía Azcárate: el fuerte descargo y la denuncia que hizo

La periodista deportiva Talía Azcárate denunció públicamente haber recibido graves amenazas de muerte por parte de presuntos barristas. El repudiable hecho ocurrió tras la difusión de un video en redes sociales donde sujetos identificados con Alianza Lima la amedrentaban directamente.

Publicidad

Publicidad

Talía Azcárate levantó una denuncia

Durante la última emisión del programa en L1 MAX, la comunicadora decidió romper el silencio para visibilizar la gravedad de la situación. Con una postura firme, Azcárate dejó claro que estas acciones cruzan la línea de la pasión deportiva para convertirse en delitos flagrantes.

Tweet placeholder

“Hoy por la tarde me llegó un video de unos seudo hinchas donde se me amenazaba de muerte”, relató la periodista frente a las cámaras. Sus palabras generaron un eco inmediato en la audiencia y en el gremio periodístico, que cerró filas en su defensa.

Publicidad

Publicidad

Ante la magnitud de las amenazas, Talía confirmó que ya ha iniciado las acciones legales correspondientes para salvaguardar su integridad física. “Me he puesto en comunicación con el Ministerio de la Mujer para hacer la denuncia”, sentenció la panelista de televisión.

Talía Azcárate, periodista de Latina Noticias. (Foto: X).

Talía Azcárate expone su situación

Este incidente no es un hecho aislado, ya que la periodista ha enfrentado anteriormente campañas de hostigamiento y acoso en plataformas digitales. Sin embargo, el nivel de violencia ha escalado en esta ocasión con pruebas audiovisuales que ya están en manos de las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Diversas instituciones y colegas del medio deportivo han expresado su solidaridad con Azcárate, exigiendo que se identifique a los responsables del video. La seguridad de los comunicadores en el ejercicio de su labor es un tema que vuelve a ponerse bajo la lupa en el fútbol peruano.

ver también Alianza Lima y su reacción inesperada tras el fichaje sorpresa de Bryan Reyna por Universitario

El estado peruano debe tomar consideraciones

El uso de la imagen de familiares y los ataques personales son tácticas comunes de estos grupos para silenciar la opinión técnica de las periodistas. Azcárate reafirmó que no dará marcha atrás y que buscará justicia frente a este preocupante acto de amedrentamiento criminal.

Se espera que el Ministerio Público y la Policía Nacional actúen de oficio tras la denuncia presentada por la periodista de L1 MAX. El fútbol peruano requiere un entorno seguro donde la crítica deportiva pueda ejercerse sin temor a represalias violentas.

Publicidad

Publicidad

Talía Azcárate en transmisión de L1 MAX en Matute. (Foto: X).

DATOS CLAVES