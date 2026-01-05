Universitario no quiso jugar partidos amistosos internacionales y se los regalaron a Alianza Lima

La pretemporada 2026 del fútbol peruano ha comenzado con una noticia que sacude los cimientos de los dos clubes más grandes del país. Lo que parecía una planificación habitual se ha transformado en una controversia táctica y mediática. Según reveló el periodista Óscar Paz de Radio Exitosa, Universitario de Deportes tomó una decisión radical que cambió el destino de su eterno rival.

Universitario tiene una pretemporada diferente

El conjunto crema, bajo la estricta dirección técnica de Javier Rabanal, ha optado por un camino de total hermetismo. El entrenador español ha solicitado que los amistosos programados para los días 16 y 20 de enero se realicen estrictamente a puertas cerradas. Esta medida busca proteger sus variantes tácticas y evitar cualquier tipo de filtración antes del debut oficial en la Liga 1.

Fernando Gaibor de Alianza Lima y Jairo Concha de Universitario. (Foto: Getty).

Sin embargo, el punto más polémico radica en la renuncia a la vitrina internacional. Universitario fue el primer invitado para participar en la prestigiosa Serie Río de la Plata 2026 en Uruguay. Contra todo pronóstico, la dirigencia merengue, respaldando la visión de Rabanal, decidió declinar la invitación para priorizar el trabajo privado en sus instalaciones, lejos del roce extranjero.

Alianza Lima aprovechó la oportunidad

Esta negativa generó un efecto dominó inmediato en el mercado deportivo sudamericano. Ante el espacio vacío dejado por los cremas, la organización del torneo decidió extender la invitación al club Alianza Lima. Los íntimos no dudaron en aceptar el desafío, aprovechando lo que muchos consideran un “regalo” inesperado por parte de su compadre para potenciar su pretemporada.

Actualmente, el plantel de Alianza Lima ya se encuentra en tierras uruguayas bajo las órdenes de Pablo Guede. Los blanquiazules están aprovechando al máximo este torneo para enfrentar a rivales de jerarquía continental. Mientras Universitario entrena en el silencio de Campo Mar, Alianza gana ritmo competitivo en estadios mundialistas frente a clubes de primer nivel.

La decisión de Javier Rabanal ha dividido a la opinión pública y a la hinchada crema. Algunos sectores defienden el derecho del técnico a trabajar sin distracciones para lograr un equipo sólido. Por otro lado, gran parte de la afición cuestiona por qué se rechazó una oportunidad de exposición internacional que ahora fortalece directamente la preparación del rival directo.

Alianza Lima y Universitario en el Torneo Clausura 2025. (Foto: X).

Pablo Guede ganó partidos de lujo total

Para Pablo Guede, este escenario representa una ventaja estratégica que no estaba en los planes originales. Tener la posibilidad de probar a sus nuevos fichajes en un entorno de alta exigencia internacional le da una ventaja comparativa. El técnico argentino sabe que estos partidos son fundamentales para aceitar su idea de juego antes de que inicie la presión del torneo local.

Al final de la temporada se sabrá quién tomó la mejor decisión: si el silencio estratégico de Universitario o el roce internacional de Alianza Lima. Lo cierto es que la polémica informativa de Óscar Paz ha encendido la mecha de un año que promete ser intenso. La mesa está servida y el “efecto dominó” ya está en marcha para los dos gigantes del Perú.

DATOS CLAVES