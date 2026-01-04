No solo Jairo Vélez, el jugador que dejó Universitario para firmar por Alianza Lima

La gran rivalidad que tiene el Perú es entre Universitario de Deportes y Alianza Lima cuando se trata de fútbol. Ambos año a año buscan simplemente demostrar que son el mejor del país, por eso siempre se les ve peleando por salir campeón. En este caso, los ‘Blanquiazules’ han tomado una decisión importante al quitarle algunos jugadores a su rival de toda la vida.

En este caso Jairo Vélez no es el único que esta temporada pasará de tener camiseta ‘crema’ a ‘blanquiazul’. El futbolista Hiroshi Mejía dejará de pertenecer al cuadro de Ate y ahora estará jugando en Matute. Este es un cambio que se dará pensando en la Liga 3, pues el joven de 19 años de edad tendrá la chance de disputar este certamen.

No solo eso, el periodista Gerson Cuba dio a conocer que el cuadro de La Victoria ve con muy buenos ojos este fichaje. Tanto así, que ya piensan que podría evolucionar muy bien como para poder en el corto plazo jugar en el primer equipo. Esto ayudaría a pensar en una futuro venta al exterior, algo que están deseosos que se pueda lograr.

Hirosi Mejía fichó por Alianza Lima (Foto: X).

En Alianza Lima vienen imponentes esta temporada 2026 y quieren ganarlo todo. Por ese motivo es que se están armando hasta los dientes con el afán de salir campeones. Algo que el conjunto de Ate ha logrado en los últimos 3 años de forma consecutiva.

¿Quién es Hirosi Mejía?

El nacido en el Callao tiene actualmente 19 años de edad y con una estatura de 1,77 metros es un talentoso extremo. En el cuadro ‘crema’ lo ha hecho en varias posiciones diferentes, ya sea como delantero, extremo por la izquierda, interior y hasta mediocampista ofensivo. Por lo que acá demuestra una gran polifuncionalidad a la hora de estar en la cancha.

Por otro lado, en la temporada pasada estuvo jugando tanto la Liga 3 como la Copa Libertadores Sub 20. En estos certámenes según Transfermarkt llegó a disputar 19 partidos, anotó 4 goles y dio 1 asistencia en 698 minutos en cancha.

