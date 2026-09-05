¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentan en el Estadio Monumental en el cierre de la jornada sabatina. Sigue el minuto a minuto del encuentro.

Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos se ven las caras en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental es testigo de un prometedor partido que tiene un claro favorito de por medio que son los merengues ya que vienen en crecimiento, aunque el equipo cutervino necesita de la victoria para recuperar terreno en la tabla acumulada del campeonato.

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Alineaciones titulares de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Comerciantes Unidos | Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; Alexis Arias, José Parodi, Jhon Sánchez, Rodrigo Vilca, Christopher Olivares y Matías Sen. DT: José Eugenio Hernández

Sigue el minuto a minuto de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

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Todos los detalles de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juegan Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (06/09)

¿Dónde ver Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026?

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Claro TV

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