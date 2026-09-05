El golazo de César Inga para el 1-1 de Universitario ante Comerciantes Unidos

En el inicio del segundo tiempo, el lateral peruano sacó un remate de derecha al ángulo para el empate de Universitario.

César Inga anotó el empate 1-1 para Universitario de Deportes en el partido ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El lateral ‘crema’ sacó un remate de derecha desde la puerta del área para clavarla al ángulo de Matías Córdova.

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Universitario no jugó un buen primer tiempo y se fue a vestuario 0-1 abajo en casa por el gol de Jhon Jairo Sánchez sobre la parte final. Pero, en el inicio del complemento se vio una mejor actitud y más determinación. El resultado fue el empate parcial del ex ADT.

Al cuarto minuto del segundo tiempo, tras una jugada de derecha a izquierda, Inga recibió en soledad y se animó a encarar para adentro para sacar el remate de derecha. Le dio buena colocación y la clavó junto al segundo palo de Córdova para el empate 1-1.

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