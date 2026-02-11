“Venado”: Christian Cueva se gana apodo inesperado por parte de los hinchas de Cienciano en Cusco

El regreso de Christian Cueva a la Ciudad Imperial no fue el esperado para el volante nacional. En un clima de hostilidad absoluta, el actual enganche de Juan Pablo II vivió una tarde de pesadilla en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Insultos para Christian Cueva en Cusco

Los aficionados de Cienciano no olvidan la forma en que el jugador dejó el club para fichar por el Emelec de Ecuador. Esta decisión, tomada en un momento clave de la temporada, provocó un bajón futbolístico que terminó con la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana.

Desde el calentamiento, las pifias se apoderaron del ambiente, dejando claro que el “idilio” entre la hinchada roja y ‘Aladino’ se rompió definitivamente. El resentimiento por su salida se mezcló con las recientes polémicas extrafutbolísticas que rodean al mediocampista.

Apodo para Christian Cueva en Cienciano

El momento más tenso ocurrió cuando la tribuna empezó a corear el tema “El venado”. Este apelativo surgió como una burla directa tras los rumores sobre una lista de supuestos amantes que el jugador habría filtrado días antes del encuentro.

Christian Cueva cayó goleado ante Cienciano. (Foto: X).

Para muchos seguidores del ‘Papá’, estas actitudes fueron una indirecta hacia Pamela López, madre de sus hijos. El público cusqueño utilizó este drama personal para desestabilizar emocionalmente al jugador durante los noventa minutos de juego.

En lo deportivo, el panorama fue igual de desastroso para el volante peruano. Su equipo, el recién ascendido Juan Pablo II, sufrió una humillante goleada por 6-1, donde Cueva poco pudo hacer para evitar la catástrofe.

Cánticos en contra de Christian Cueva

La combinación de una estrepitosa derrota y el cántico de “El venado” marca uno de los puntos más bajos en la carrera reciente del enganche. El jugador pasó de ser el referente del Cusco a ser declarado “persona no grata” por los fanáticos.

Esta hostilidad demuestra que el hincha peruano ya no separa la vida privada del rendimiento profesional. Christian Cueva abandona el Cusco no solo con una goleada encima, sino con un nuevo y curioso apodo que lo perseguirá en el torneo local.

Christian Cueva en el partido entre Cienciano y Juan Pablo II en Cusco. (Foto: X).

