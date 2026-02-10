Belgrano confirmó el futuro de Bryan Reyna, no seguirá en Argentina y equipo grande peruano lo quiere

El futuro de Bryan Reyna parece estar lejos de Córdoba tras un inicio de año lleno de incertidumbres bajo el mando de Ricardo Zielinski. El atacante de la Selección Peruana no ha logrado consolidarse en el esquema titular de Belgrano, lo que ha forzado a la directiva argentina a tomar una decisión drástica sobre su permanencia.

Bryan Reyna no seguirá en Belgrano

Según informó el portal especializado Locura_pirataa en redes sociales, la salida del extremo nacional no se concretará de forma inmediata debido a los cortos plazos del mercado actual. Sin embargo, existe un acuerdo implícito para que el futbolista sea transferido de forma definitiva en la próxima ventana de pases, marcando el fin de su etapa en el fútbol argentino.

Esta noticia ha encendido las alarmas en el fútbol peruano, donde un equipo grande ha vuelto a poner la mira sobre el habilidoso delantero. Se trata de Sporting Cristal, club que ya mostró interés en el pasado y que, según reportes recientes, se mantendría al acecho para intentar repatriar al exjugador de Alianza Lima.

La dirigencia rimense ve en Reyna el salto de calidad necesario para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y el torneo local. Aunque el plantel celeste parece estar completo, la posibilidad de sumar a un convocado habitual de la “Bicolor” es una oportunidad de mercado que no piensan dejar pasar fácilmente.

Bryan Reyna jugando con Belgrano de Argentina. (Foto: X).

¿Alianza Lima fichará a Bryan Reyna?

Por su parte, en Alianza Lima siguen de cerca cada movimiento del “Picante”, ya que el club blanquiazul aún conserva el 20% de su ficha. Cualquier venta que Belgrano concrete en el futuro significará un ingreso económico directo para las arcas de Matute, lo que añade una capa extra de interés al traspaso.

El contrato de Reyna con el “Pirata” tiene vigencia hasta diciembre de 2026, pero la falta de sintonía con el cuerpo técnico ha desgastado la relación. La intención del club cordobés es recuperar la inversión realizada, priorizando una venta que beneficie a todas las partes involucradas antes que un simple préstamo.

Bryan Reyna es fijo en Selección Peruana

En la interna de la Selección Peruana también existe preocupación por la falta de ritmo del extremo, quien necesita minutos para llegar en óptimas condiciones a las Eliminatorias. Un regreso a la Liga 1 con un club como Sporting Cristal le garantizaría la titularidad y la visibilidad necesaria para mantenerse en el radar de Jorge Fossati.

Las próximas semanas serán claves para definir si Cristal lanza una oferta formal o si espera hasta el cierre del mercado en junio para asegurar su fichaje. Lo único claro es que el ciclo de Bryan Reyna en Argentina tiene fecha de caducidad y su retorno al Perú está más cerca que nunca.

Bryan Reyna próximo a salir del fútbol argentino. (Foto: X).

