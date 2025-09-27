Alianza Lima está en un momento incómodo tras ser eliminado de la Copa Sudamericana. Cayendo ante Universidad de Chile, ahora el equipo del técnico Néstor Gorosito se enfoca en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú, pero su siguiente rival es uno temible.

Teniendo que viajar hasta la altura de Cusco para afrontar su partido ante Cienciano, malas noticias siguen llegando a Alianza Lima. Lamentablemente para sus objetivos, el equipo del técnico Néstor Gorosito no podrá contar con Renzo Garcés por sanción.

Tal parece que el técnico Néstor Gorosito empieza con los cambios radicales en Alianza Lima y tras salir la lista de convocados se notó la ausencia de tres grandes jugadores: Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui y Jesús Castillo.

Se entiende que tanto Guillermo Enrique como Alessandro Burlamaqui están golpeados y por eso no podrán asumir el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano en Cusco. Pero, lo que sí resulta extraño es la ausencia de Jesús Castillo, que no cuenta con ninguna lesión.

Los convocados de Alianza Lima para su partido ante Cienciano. (Foto: Alianza Lima)

Las bajas de Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima presentó su lista de convocados para el partido ante Cienciano y destacó que no se tome en cuenta a tres jugadores importantes: Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui y Jesús Castillo.

Se entiende que tanto Alessandro Burlamaqui como Guillermo Enrique están golpeados tras el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Pero la ausencia de Jesús Castillo sí es completamente decisión absoluta de Néstor Gorosito.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima juega ante Cienciano desde las 6:00 PM de este domingo 29 de septiembre. Enfrentándose en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el partido es válido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Cienciano se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX. Además, si se quiere ver vía internet por streaming y online desde el celular, se podrá hacer a través de L1 MAX. Otra opción es seguirlo gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.