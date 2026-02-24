Sporting Cristal presentará potente denuncia contra entrenador y jugadores de Universitario

La tensión del último encuentro en el Estadio Alberto Gallardo no terminó con el pitazo final. Sporting Cristal ha decidido tomar medidas legales drásticas tras los incidentes registrados en la zona de vestidores.

Sporting Cristal contra Universitario

Según reveló el periodista Denilson Barrenechea en el programa A Presión Radio, el club rimense formalizará una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. Esta acción busca sanciones tras los altercados ocurridos al concluir el empate entre ambos equipos.

La denuncia apunta directamente contra tres integrantes clave del entorno de Universitario de Deportes. Los señalados son el asistente técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, protagonistas de los roces en el túnel.

El conflicto habría escalado rápidamente mientras los protagonistas abandonaban el campo de juego hacia los camerinos. De acuerdo con las fuentes citadas, se produjeron provocaciones y gestos que el club celeste considera inaceptables dentro del fútbol peruano.

Sporting Cristal quiere buscar justicia

Para Sporting Cristal, estos actos vulneran el reglamento de ética y disciplina de la Liga 1 2026. La directiva del Rímac presentará pruebas audiovisuales para respaldar su reclamo y exigir castigos ejemplares para los involucrados.

El impacto de esta denuncia podría ser determinante para el esquema de Universitario en las próximas jornadas. Si la Comisión Disciplinaria procede, tanto Concha como Fara podrían enfrentar suspensiones de varias fechas en el torneo local.

Universitario espera el desenlace

Por su parte, el entorno crema aún no ha emitido un comunicado oficial respecto a las acusaciones de los celestes. Se espera que en las próximas horas se presenten los descargos correspondientes ante las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol.

Este nuevo episodio fuera de las canchas añade más picante a la rivalidad histórica entre ambos clubes. Los hinchas permanecen atentos a la resolución final, la cual será clave en la lucha por el título de la Liga 1.

Sporting Cristal denunciará a Universitario ante la FPF. (Foto: X).

