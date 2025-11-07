Golpe en la Liga 1: Sporting Cristal prepara un bombazo y va con todo por dos figuras de Cienciano

Sporting Cristal no quiere quedarse atrás en el mercado peruano y prepara un movimiento de alto impacto para la temporada 2026. El club celeste ve con buenos ojos la incorporación de dos figuras de Cienciano, con la intención de reforzar su plantel de cara a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Si bien Cristian Benavente y Felipe Vizeu se unieron en el cierre de temporada, su producción no ha sido la esperada y por eso se habrían cambios en La Florida. De esta manera, el Diario Líbero reveló que el cuadro de Sporting Cristal está decidido a dar un golpe en la Liga 1 y por eso quiere a dos jugadores de Cienciano.

Según la información del periodista César Cusirramos del Diario Líbero, Sporting Cristal quiere a dos jugadores de Cienciano: “Santiago Arias y Beto Da Silva interesan (y mucho) en Sporting Cristal”, explicó el hombre de prensa.

Además reveló que se ve como una buena jugada que el volante uruguayo Santiago Arias tenga nacionalidad peruana y deje libre una plaza de extranjero. De igual modo, Beto Da Silva ya sabe lo que es Sporting Cristal y tendría la predisposición de regresar.

Publicidad

Publicidad

Santiago Arias jugando en el Cienciano vs. Sporting Cristal. (Foto: Cienciano)

¿Qué jugadores de Cienciano quiere Sporting Cristal?

Sporting Cristal, que busca recuperar protagonismo tras una temporada 2025 mala, ve tanto en Santiago Arias como en Beto Da Silva la jerarquía y regularidad que necesita para competir en la Copa Libertadores y en la Liga 1.

Se trata pues de dos figuras de Cienciano, que despertaron interés también en clubes del extranjero. Sporting Cristal, sin embargo, planea adelantarse con una oferta sólida y un proyecto deportivo atractivo.

Publicidad

Publicidad

Beto Da Silva entrenando con Cienciano. (Foto: Cienciano)

¿Cuánto vale Santiago Arias?

Santiago Arias vale 400 mil euros, según información actualizada de Transfermarkt. Aunque su mayor cotización fue cuando alcanzó los 550 mil euros en el 2023.

¿Cuánto vale Beto Da Silva?

Beto Da Silva vale 300 mil euros actualmente, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su mayor valor fue cuando costó 700 mil euros en el 2017.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Sporting Cristal prepara un movimiento de alto impacto para la temporada 2026 buscando refuerzos.

Sporting Cristal está interesado en los jugadores de Cienciano, Santiago Arias y Beto Da Silva.

El volante Santiago Arias tiene nacionalidad peruana, lo que liberaría una plaza de extranjero.

Publicidad