Alineaciones confirmadas Cabo Verde vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: jugadores clave y ausencias

Se define qué pasará con Cabo Verde y Arabia Saudita en el Mundial 2026. Los entrenadores Bubista y Georgios Donis ya definieron sus titulares para el partido.

Cabo Verde y Arabia Saudita definen su futuro en el Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se miden por la fecha 3 del Grupo H en el NRG Stadium de Houston, Texas. Los entrenadores Pedro Leitão Brito, Bubista, y Georgios Donis van con lo mejor a disposición para este duelo.

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La selección de Cabo Verde es la gran ‘Cenicienta’ de este Mundial 2026. Le sacó un empate tanto a España como a Uruguay y llega a este partido con serias chances de clasificar a 16avos de final.

Arabia Saudita, por su parte, viene de ser goleado 4-0 por España, pero el empate ante Uruguay en la primera jornada lo deja con vida para este encuentro. Para ello, no le sirve otro resultado más que la victoria, ya que un empate o una derrota lo devuelve a casa.

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Alineaciones confirmadas para Cabo Verde vs Arabia Saudita

CABO VERDE

Vozinha

Wagner Pina

Joao Paulo

Pico Lopes

Diney Borges

Ryan Mendes

Kevin Pina

Deroy Duarte

Jamiro Monteiro

Willy Semedo

Dailon Livramento

DT: Bubista

ARABIA SAUDITA

Mohammed Al Owais

Saud Abdulhamid

Abdulelah Al Amri

Hassan Al Tambatki

Nawaf Boushal

Mohamed Kanno

Abdullah Al Khaibari

Nasser Al Dawsari

Sultan Mandash

Salem Al Dawsari

Firas Al Buraikan

DT: Georgios Donis

Cambios y jugadores clave para Cabo Verde vs Arabia Saudita

Bubista mete muchos cambios con respecto al equipo que empató 2-2 ante Uruguay. La rotación tiene que ver con lo físico, pero también para tratar de darle otro juego a la Selección de Cabo Verde. En Arabia Saudita, se mantiene el sistema que vino utilizando Georgios Donis, pero hay cambios de intérpretes.

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En Cabo Verde, hay dos ausencias: Sidny Lopes Cabral no forma parte de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas y Telmo Arcanjo, por su parte, no se pudo recuperar de su molestia física y quedó fuera del banco de suplentes. El resto son cambios tácticos, pero también con mucho del tema físico por delante. Kevin Pina para el equilibrio y el ataque por banda de Ryan Mendes pueden ser las claves para este seleccionado.

En Arabia Saudita, se meten al once titular Mohamed Kanno, Nawaf Boushal y Sultan Mandash. Son cambios tácticos, pensando en darle otro equilibrio y más verticalidad al seleccionado saudí. Para ello, será clave la presencia del capitán Salem Al Dawsari, quien debe darle el fútbol a este equipo.

DATOS CLAVE

Cabo Verde vs Arabia Saudita: Juegan el 26 de junio en el NRG Stadium.

Juegan el 26 de junio en el NRG Stadium. Bubista: El DT de Cabo Verde realiza cambios tras empatar con España y Uruguay.

El DT de Cabo Verde realiza cambios tras empatar con España y Uruguay. Arabia Saudita: El equipo de Georgios Donis necesita una victoria obligatoria para poder clasificar.