Dónde ver EN VIVO Cabo Verde vs Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Cabo Verde y Arabia Saudita sueñan con la clasificación a 16avos de final. Se enfrentan en Houston por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. Mira dónde ver el duelo.

Las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan hoy viernes 26 de junio en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El NRG Stadium de Houston, Texas alberga este encuentro, definitorio para las posibilidades de clasificación de ambos combinados nacionales.

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Cabo Verde es la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. Le sacó un empate a España y otro a Uruguay, a priori, los rivales más difíciles del grupo. Con un gran Vozinha, una de las figuras de este certamen, espera poder seguir haciendo historia y lograr la clasificación a 16avos de final.

Arabia Saudita, por su parte, había empezado bien ante Uruguay y le empató 1-1, pero España lo goleó 4-0. Por eso, es último lugar en el grupo con sólo una unidad, pero una victoria lo haría subir posiciones y lo dejaría muy bien perfilado para clasificar a la siguiente instancia.

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¿Dónde ver EN VIVO Cabo Verde vs Arabia Saudita?

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, que se juega en el NRG Stadium de Houston, Texas, cuenta con transmisión en vivo de TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro de acuerdo a cada país:

Perú: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ Argentina: DSports 2, DGO, Paramount+, Flow

DSports 2, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ España: DAZN, Movistar+

DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega Cabo Verde vs Arabia Saudita?

Cabo Verde vs Arabia Saudita, partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H, se juega este viernes 26 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Chile: 20:00 horas

20:00 horas México: 18:00 horas

18:00 horas Colombia: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas España: 02:00 (sábado 27)

02:00 (sábado 27) Estados Unidos: 20:00 (ET) / 19:00 (CT) / 17:00 (PT)

DATOS CLAVE

26 de junio: Cabo Verde y Arabia Saudita juegan en el NRG Stadium de Houston.

Cabo Verde y Arabia Saudita juegan en el NRG Stadium de Houston. Cabo Verde: La selección llega al partido tras empatar frente a España y Uruguay.

La selección llega al partido tras empatar frente a España y Uruguay. Arabia Saudita: Ocupa el último lugar del Grupo H con un solo punto sumado.