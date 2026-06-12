Calendario del Mundial 2026: cómo descargar e instalar para iPhone y iPad de Apple el fixture de la Copa del Mundo

Descubre cómo añadir el calendario del Mundial 2026 a tu iPhone o iPad y seguir todos los partidos con horarios actualizados automáticamente.

El Mundial 2026 ya está en marcha y millones de aficionados buscan la mejor manera de seguir cada partido del torneo. Una de las opciones más prácticas para no perderse ningún encuentro es incorporar el calendario oficial de la Copa del Mundo directamente en el iPhone o iPad, permitiendo recibir automáticamente toda la programación actualizada.

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Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden tener acceso a los horarios de los partidos desde la aplicación Calendario de Apple, con las fechas ajustadas según su ubicación y sin necesidad de realizar configuraciones complejas.

¿Cómo instalar el calendario del Mundial 2026 en iPhone y iPad?

Los usuarios de dispositivos Apple pueden añadir el fixture completo del Mundial 2026 en cuestión de segundos. Para hacerlo, es necesario ingresar a la página especializada del calendario del torneo desde el navegador Safari.

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Una vez dentro del sitio, se debe seleccionar la opción correspondiente a iPhone / iPad. Luego aparecerá una ventana emergente en la que solo habrá que pulsar “Añadir” para completar la suscripción.

Tras este paso, todos los partidos quedarán sincronizados automáticamente en la aplicación Calendario del dispositivo. Cabe resaltar que, el proceso demora menos de un minuto y no requiere descargar aplicaciones adicionales.

Ventajas de tener el fixture del Mundial 2026 en tu calendario

Una de las principales ventajas de este sistema es que la programación se actualiza de manera automática conforme avanza la competencia. De esta forma, si una selección clasifica a la siguiente ronda, los nuevos enfrentamientos aparecerán en el calendario sin necesidad de realizar cambios manuales.

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Además, los horarios de los encuentros se adaptan automáticamente a la zona horaria donde se encuentre el usuario, evitando confusiones con los cambios de país o región.

Otra característica destacada es la posibilidad de personalizar la experiencia. Dependiendo de la plataforma utilizada, se puede optar por sincronizar los 104 partidos del Mundial 2026 o únicamente los encuentros de una selección específica.

¿Por qué es útil descargar el calendario del Mundial 2026?

Con una Copa del Mundo que contará con más partidos que cualquier edición anterior, tener el fixture integrado en el celular o tablet se convierte en una herramienta clave para seguir el torneo. Las notificaciones y recordatorios permiten estar al tanto de cada encuentro sin necesidad de revisar constantemente páginas web o aplicaciones deportivas.

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Para los hinchas que planean seguir cada jornada del Mundial 2026, sincronizar el calendario en iPhone o iPad es una de las formas más rápidas y cómodas de mantenerse informado durante toda la competencia.

DATOS CLAVES

Los usuarios de iPhone y iPad pueden integrar el calendario oficial del Mundial 2026 directamente en su dispositivo usando el navegador Safari.

La programación de los 104 partidos se actualiza y adapta automáticamente según la zona horaria del usuario.

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