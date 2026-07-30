UEFA no participará de los torneos FIFA al estar en contra de la privatización del Mundial. ¿Qué pasa en Conmebol y en Perú?

La UEFA confirmó el boicot contra la FIFA y sus torneos, incluido el Mundial. Este jueves 30 de julio se realizó una conferencia virtual entre las asociaciones miembro europeas donde decidieron, de manera unánime, que no participarán en las competencias organizadas por el organismo madre del fútbol mundial. Esto surge como consecuencia del plan del presidente Gianni Infantino de crear una empresa para comercializar dichos certámenes con inversores privados, es decir, “privatizar” la Copa del Mundo.

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A partir de este escándalo que involucra al máximo torneo a nivel selecciones, el futuro del fútbol está en juego. La “privatización” de los Mundiales lo cambiaría todo y UEFA está en contra de esta idea que impulsa Gianni Infantino. La gran pregunta que surge de esto es: ¿Qué pasa con Conmebol? ¿Y cómo afecta a la Federación y a la Selección Peruana?

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

El silencio de Conmebol con el plan de Gianni Infantino para privatizar el Mundial

Mientras FIFA presiona para que todas sus asociaciones miembro se involucren y acepten esta privatización para sus torneos, UEFA ha sido la primera confederación de peso en mostrarse en contra. Según el periodista Ben Jacobs, no se descarta que otras se sumen a esta moción. Concacaf también se ha mostrado en contra, de acuerdo a su reciente comunicado.

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Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

Mientras tanto, surge la duda respecto a la postura de la Conmebol. Está claro que Infantino guarda una excelente relación con Alejandro Domínguez, presidente de la confederación sudamericana, así como con otros dirigentes importantes como Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, hay silencio de todas estas partes.

Evidentemente, la guerra UEFA-FIFA sumará otros protagonistas. Pero, Conmebol no sería uno de ellos. Se espera una postura oficial en los próximos días. De todas maneras, este plan de Gianni Infantino está generando tal rechazo que esto podría complicar sus propios planes de “privatización”.

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Sin UEFA, los Mundiales ya no serán como antes y eso afecta a Perú

Con la decisión de UEFA de boicotear el Mundial, todas las selecciones europeas quedarán fuera de toda competencia de FIFA. En tal caso, si esto ocurre, la posibilidad de que la Copa del Mundo no se juegue empieza a ser una idea recurrente.

¿Por qué? Europa capitaliza mucho valor comercial que a FIFA le sirve, precisamente, para poder vender acciones a inversores privados. Sin ir más lejos, UEFA es la confederación que más plazas recibe en el Mundial; España fue el último campeón del mundo; Francia e Inglaterra han sido semifinalistas y la lista de razones puede continuar en varios sentidos.

Por eso, ¿habrá Mundial sin Europa? Es una pregunta que surge de inmediato para el fanático del fútbol. En este sentido, Perú está alejado de la discusión, pero si es que existe la posibilidad de que se juegue sin las confederaciones europeas, ‘La Bicolor’ tendría su gran chance de volver a la cita mundialista.

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