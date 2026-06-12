Canadá vs. Bosnia en vivo y online por el Mundial 2026: minuto a minuto

El seleccionado canadiense hace su estreno en la primera Copa del Mundo que lo tiene como anfitrión enfrentando al combinado europeo que viene de eliminar a Italia en el Repechaje.

La Selección de Canadá, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, hace su estreno este viernes enfrenando a Bosnia Herzegovina en el Estadio Nacional, en Toronto. El partido inicia a las 16.00 de Argentina (15.00 en Chile, 14.00 en Colombia y Perú, 13.00 en México). Facundo Tello será el árbitro principal y Hernán Mastrangelo el principal responsable del VAR.

El combinado local, que es dirigido por Jesse Marsch, no disputó Eliminatorias en Concacaf por ser anfitrión. En sus últimos dos amistosos de preparación, viene de vencer 2-0 a Uzbekistán y de igualar 1-1 ante la República de Irlanda. Además, no podrá contar con Alphonso Davies, su máxima figura, quien está recuperándose de una lesión.

THE VIBES IN TORONTO RIGHT NOW 🇨🇦⚽️🇨🇦⚽️ pic.twitter.com/pzzMtjsYEa — Made In Canada (@MadelnCanada) June 12, 2026

Bosnia Herzegovina fue la encargada de propinar un nuevo golpe a Italia y se clasificó al Mundial tras vencerla en el Repechaje. El equipo que conduce Sergej Barbarez también jugó dos amistosos de preparación, en los que igualó 0-0 ante Macedonia y 1-1 ante Panamá.

Dónde ver en vivo Canadá vs. Bosnia

Venezuela: Dsports y Disney +.

Ecuador: Dsports, DGO y Teleamazonas.

Perú: Dsports, DGO, América y Disney +.

Uruguay: DGO, Dsports y Canal 5.

Colombia: Win Sports, Win Play, DGO, Dsports, Disney + y Win +.

Chile: DGO, Dsports y Chilevisión.

Argentina: DGO y Dsports.

Centroamérica: Tigo Sports, Tigo Sports App y Fox +.

México: ViX Premium.

El equipo arbitral

Con el argentino Facundo Tello como juez principal, sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade oficiarán como jueces de línea, mientras que Khalid Al-Turais, de Arabia Saudita, será el cuarto árbitro. El principal responsable del VAR será Hernán Mastrangelo, también argentino, con asistencia del uruguayo Antonio García y de la nicaragüense Tatiana Guzmán.

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Probables formaciones de Canadá vs. Bosnia

Canadá saldría a la cancha con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin.

Bosnia, por su parte, haría lo propio con Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko.

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