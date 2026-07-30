UEFA se plantó contra Gianni Infantino: 55 selecciones no participarán de las competiciones FIFA

Europa anunció un boicot contra la casa madre del fútbol, debido a las intenciones de vender acciones de la Copa del Mundo. Detalles.

UEFA anunció un boicot contra la FIFA por las intenciones de Gianni Infantino de vender acciones de la Copa del Mundo. A través de un comunicado oficial, se pronunció en contra del plan de la casa madre del fútbol mundial y confirmó que no participará de ninguna competición de ese organismo “mientras estas propuestas sigan vigentes”.

La Union of European Football Associations, presidida por Aleksander Ceferin, rechazó tajantemente la idea, argumentando que el Mundial es un patrimonio histórico del fútbol y no puede ser tratado como un activo financiero comerciable.

Además, UEFA denunció que FIFA negoció a espalda de los actores principales del deporte, como las ligas, los clubes, los jugadores y las federaciones. Además, calificaron el método utilizado por Infantino como “intimidante”, prescindiendo de un debate democrático real.

De esta manera, las 55 federaciones que integran la FIFA no participarían de ninguna de sus competencias, entre ellas, el Mundial 2030.

Las competiciones FIFA de las que se bajaría la UEFA

Copa Mundial de la FIFA: El torneo más importante del fútbol global a nivel de selecciones absolutas.

El torneo más importante del fútbol global a nivel de selecciones absolutas. Mundiales de Categorías Inferiores: Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Copa Mundial Femenina de la FIFA: La máxima cita del fútbol femenino internacional.

La máxima cita del fútbol femenino internacional. Mundiales Femeninos de Categorías Inferiores: Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA: El supertorneo de 32 equipos que ganó Chelsea en 2025.

El supertorneo de 32 equipos que ganó Chelsea en 2025. Copa Intercontinental de la FIFA: El torneo anual que enfrenta a los campeones de cada confederación (viejo Mundial de Clubes).

El torneo anual que enfrenta a los campeones de cada confederación (viejo Mundial de Clubes). Copa Mundial de Futsal de la FIFA: El torneo mundial de fútbol sala.

El torneo mundial de fútbol sala. Copa Mundial de Fútbol Playa de la FIFA.

El comunicado de UEFA

La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

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La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial.

Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial.

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Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento.

En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. La rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero.

La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación.

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Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

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Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta.