Dónde juegan Inglaterra vs Argentina y en qué estadio del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra definen el segundo finalista del Mundial 2026. El estadio del encuentro es uno de los más reconocidos en Estados Unidos.

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio en la segunda semifinal del Mundial 2026. El escenario elegido por FIFA para este encuentro es el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta) en Atlanta, Georgia. Este es el octavo y último partido para este recinto deportivo en la Copa del Mundo.

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El Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, fue inaugurado en 2017 y cuenta con una capacidad para 71 mil espectadores. Tuvo un costo aproximado de 1,600 millones de dólares. Conoce más detalles a continuación:

Datos generales y técnicos de Mercedes-Benz Stadium

Característica Detalle Año de Inauguración 26 de agosto de 2017. Propietario Georgia World Congress Center Authority (entidad pública). Operación AMB Group (empresa de Arthur Blank, dueño de los Falcons y el United). Equipos Locales Atlanta Falcons (NFL) y Atlanta United FC (MLS). Capacidad 71.000 espectadores (expandible a más de 73.000 para eventos especiales y reducida a unos 42.000 para temporada regular de MLS). Costo de Construcción Aproximadamente 1.600 millones de dólares. Diseño Firma de arquitectura HOK (en colaboración con tvsdesign).

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Partidos del Mundial 2026 en Atlanta

El estadio fue elegido como una de las sedes estelares de Estados Unidos, albergando un total de 8 encuentros (5 de Fase de Grupos y 3 de Fase Eliminatoria).

Fase de grupos

15 de junio: España vs. Cabo Verde (Grupo H)

España vs. Cabo Verde (Grupo H) 18 de junio: Chequia vs. Sudáfrica (Grupo A)

Chequia vs. Sudáfrica (Grupo A) 21 de junio: España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

España vs. Arabia Saudita (Grupo H) 24 de junio: Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Marruecos vs. Haití (Grupo C) 27 de junio: RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo L)

RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo L) 1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (16avos de final)

Inglaterra vs. RD Congo (16avos de final) 7 de julio: Argentina vs. Egipto (Octavos de final)

Argentina vs. Egipto (Octavos de final) 15 de julio: Inglaterra vs. Argentina (Semifinales)

Fase eliminatoria

1 de julio (Dieciseisavos de Final): Inglaterra 2 – 1 RD Congo (Un partido que ‘Los Tres Leones’ dieron vuelta).

Inglaterra 2 – 1 RD Congo (Un partido que ‘Los Tres Leones’ dieron vuelta). 7 de julio (Octavos de Final): Argentina 3 – 2 Egipto (Un partido emocionante definido por un gol de diferencia).

Argentina 3 – 2 Egipto (Un partido emocionante definido por un gol de diferencia). 15 de julio (Semifinal): Inglaterra vs. Argentina (El gran clásico europeo-sudamericano por el pase a la final).

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Curiosidades del Mercedes-Benz Stadium

El techo “Oculus”: Su techo retráctil está formado por ocho paneles translúcidos que se abren y cierran deslizándose en línea recta. Esto crea una ilusión óptica similar al diafragma de una cámara fotográfica. Tarda unos 12 minutos en abrirse por completo.

Su techo retráctil está formado por ocho paneles translúcidos que se abren y cierran deslizándose en línea recta. Esto crea una ilusión óptica similar al diafragma de una cámara fotográfica. Tarda unos 12 minutos en abrirse por completo. La Pantalla “Halo”: Justo debajo del techo cuelga una enorme pantalla LED de 360 grados. Con más de 17 metros de altura y casi 330 metros de circunferencia, es una de las pantallas de video más grandes en la historia del deporte.

Justo debajo del techo cuelga una enorme pantalla LED de 360 grados. Con más de 17 metros de altura y casi 330 metros de circunferencia, es una de las pantallas de video más grandes en la historia del deporte. Precios pensados en el fanático (Fan First Pricing): Revolucionaron la industria del deporte en EE. UU. ofreciendo comida a precios muy bajos de forma permanente (como perros calientes a $2 y refrescos recargables al mismo precio).

Revolucionaron la industria del deporte en EE. UU. ofreciendo comida a precios muy bajos de forma permanente (como perros calientes a $2 y refrescos recargables al mismo precio). Sostenibilidad al máximo: Fue el primer estadio profesional en Estados Unidos en obtener la certificación LEED Platinum . Cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia que puede almacenar más de 2 millones de galones y miles de paneles solares para su abastecimiento energético.

Fue el primer estadio profesional en Estados Unidos en obtener la certificación . Cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia que puede almacenar más de 2 millones de galones y miles de paneles solares para su abastecimiento energético. Cambio de superficie: Para el Mundial 2026, el estadio tuvo que cambiar temporalmente su habitual superficie de césped artificial a césped natural , cumpliendo con los estrictos requisitos de la FIFA.

Para el Mundial 2026, el estadio tuvo que cambiar temporalmente su habitual superficie de césped artificial a , cumpliendo con los estrictos requisitos de la FIFA. Récords de afición: A pesar de que el fútbol es un deporte en crecimiento en el país, el Atlanta United FC posee récords históricos de asistencia en la MLS, superando regularmente los 70.000 espectadores en partidos clave.

Eventos históricos en el Mercedes-Benz Stadium

Antes de recibir la máxima cita del fútbol mundial, el estadio ya había sido sede de algunos de los eventos más importantes del deporte norteamericano:

Super Bowl LIII (2019): Los New England Patriots vencieron a Los Angeles Rams, marcando el sexto anillo de Tom Brady con la franquicia. MLS Cup (2018): El Atlanta United se coronó campeón de la liga frente a una multitud récord de más de 73.000 espectadores, consolidando a la ciudad como una plaza muy futbolera. College Football Playoff National Championship (2018): El épico campeonato de fútbol americano universitario donde Alabama derrotó a Georgia en tiempo extra.

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DATOS CLAVE